Trump le metió presión a Milei para que el Congreso ratifique el acuerdo comercial y baje aranceles

La administración de Donald Trump tiró de la cuerda de Casa Rosada para que el Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos (ARTI) complete su recorrido legal y entre en vigencia. El representante comercial adjunto de Estados Unidos, Jeff Goettman, planteó la necesidad de avanzar con la ratificación parlamentaria durante una reunión con el canciller Pablo Quirno y el ministro de Economía, Luis Caputo, en Buenos Aires. El entendimiento fue firmado por ambos países el 5 de febrero en Washington, pero todavía no llegó al Congreso argentino.

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos informó que Goettman destacó la transformación económica y fiscal de la Argentina bajo la administración de Javier Milei . El funcionario estadounidense también celebró la posibilidad de profundizar la relación económica bilateral. Washington, sin embargo, puso el foco en los pasos pendientes para que el acuerdo tenga plena vigencia y reclamó que cada gobierno cumpla con sus procedimientos internos.

El acuerdo necesita que ambos países completen sus trámites legales para recién después intercambiar las notificaciones correspondientes. La Argentina todavía no envió el convenio al Congreso para su ratificación , por lo que ninguna de las disposiciones previstas comenzó a aplicarse. Estados Unidos sostuvo que la aprobación parlamentaria resulta necesaria para avanzar con la visión económica compartida entre Washington y Buenos Aires.

La administración estadounidense afirmó que seguirá cumpliendo con sus compromisos y reconoció avances del Gobierno argentino en las obligaciones asumidas. La representación comercial norteamericana también mencionó entre los puntos pendientes la reducción de aranceles para productos estadounidenses. “Estados Unidos seguirá honrando sus compromisos y entiende que el gobierno argentino ha hecho avances significativos y tiene la intención de cumplir también los suyos, incluyendo la reducción de aranceles a bienes estadounidenses”, indicó la representación diplomática norteamericana.

Estados Unidos también expresó su expectativa de continuar el trabajo con la Argentina para alcanzar la implementación plena del ARTI. La representación comercial norteamericana sostuvo que ese proceso permitiría “desbloquear beneficios económicos para ambos países”.

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¿Qué deberá aceptar la Argentina?

El ARTI establece cambios concretos para el ingreso de productos estadounidenses al mercado argentino. El convenio prevé la eliminación inmediata de los aranceles de importación para 221 productos de origen estadounidense una vez que entre en vigencia. El listado incluye medicamentos, maquinaria, tecnología informática y vehículos.

El entendimiento también fija una reducción de los gravámenes hasta el 2% para otros 20 productos y cuotas de importación sin arancel para 57 categorías. La Argentina también deberá eliminar el impuesto estadístico y las licencias de importación aplicadas a todo bien proveniente de Estados Unidos.

Las exportaciones y el superávit

Pablo Quirno destacó, después de la reunión con Goettman, la evolución del intercambio comercial entre ambos países. El canciller informó que las exportaciones argentinas hacia Estados Unidos alcanzaron casi US$ 6.000 millones entre enero y julio de 2026, con un crecimiento del 38% frente al mismo período del año anterior.

Estados Unidos concentró el 10% de las exportaciones argentinas durante esos siete meses y ocupó el segundo lugar entre los mercados de destino. Las ventas de carnes, metales, combustibles y energía explicaron principalmente ese incremento. Quirno también señaló que la cuota de acceso de carne argentina al mercado estadounidense pasó de 20.000 a 100.000 toneladas durante la negociación del ARTI. “Menos relato y más resultados: este año nuestro superávit comercial bilateral alcanzó USD 2000 millones, casi nueve veces el registrado en enero-julio de 2025”, afirmó Quirno.