Irán niega tener un plan para asesinar a un hijo de Donald Trump

Irán niega la noticia que habría sido difundida por Benjamín Netanyahu acerca de que planea matar a Barron Trump, uno de los hijos de Donald Trump.

Las autoridades de Irán han negado que cuenten con un plan para asesinar a Barron Trump, hijo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y han acusado al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, de "difundir noticias falsas" en este sentido para presionar al inquilino de la Casa Blanca y forzarlo a adoptar nuevas acciones contra Teherán.

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohsen Rezaei, ha indicado en una entrevista concedida a la cadena de televisión libanesa Al Manar que "la conspiración contra el hijo de Trump es trabajo de Netanyahu". "Netanyahu ha hecho entrar en pánico a Trump y ha afectado su toma de decisiones difundiendo noticias falsas sobre 'un plan iraní' para asesinarlo", ha argüido.

Así, Rezaei ha hecho hincapié en que las informaciones habrían desestabilizado al presidente de Estados Unidos y ha reiterado que Irán no cuenta con estos planes.

"Si adoptáramos una decisión (en este sentido), nada impediría que lo lleváramos a cabo, pero estas noticias son solo noticias impulsadas por Netanyahu", ha zanjado.

Donald Trump con Melania y Barron, cuidándose de Irán. Irán niega los hechos Las palabras desde Teherán llegan después de que el Servicio Secreto de Estados Unidos asegurara estar al tanto de un vídeo emitido por la cadena de televisión pública iraní, IRIB, en el que aparentemente se amenazaba de muerte a Barron Trump, el hijo menor del presidente estadounidense.