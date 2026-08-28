Una encuesta advierte que la opinión sobre Javier Milei empeoró pero no pierde votos

Reale Dalla Torre Consultores realizó una nueva encuesta nacional en la que analizó el clima social, la evaluación de la gestión del presidente Javier Milei y el clima electoral de cara al 2027. Una de las conclusiones más relevantes es que la opinión negativa sobre el mandatario aumentó pero el relevamiento advierte que ese factor no implica una caída en la intención de voto.

El estudio de opinión se realizó entre el 21 y el 24 de agosto sobre 1.286 casos distribuidos por todo el país con un error muestral del 3,8%, mientras que los datos se recogieron 100% digitalmente (a través de redes sociales).

Según esta encuesta el enojo de la ciudadanía con la situación del país creció, pero el voto todavía no se movió. Asimismo, comparando los resultados de julio contra agosto, la opinión sobre Milei empeoró, pero el 96% sigue votando lo mismo . “El que se enoja no cambia de bando: por ahora, se refugia en el voto en blanco”, concluye.

El análisis de los datos del estudio revela un empeoramiento en todos los indicadores que miden el clima social. La adhesión al rumbo tocó su punto más bajo (28,9%), la imagen de Milei cayó a su peor nivel del año (35,0%) y por primera vez son más los que creen que el sacrificio “no va a servir para nada” .

No obstante, a la hora de votar casi nada cambió: la intención de voto se mantiene , el balotaje está empatado y el Índice de Reelegibilidad baja apenas de 72 a 69: hoy Milei todavía reelige, ajustado.

Indicadores que encienden alarmas para Milei

Una de las consultas del relevamiento apunta a la evaluación sobre el sacrificio económico durante la gestión de Milei. En agosto de 2026, el 42,5% de los encuestados respondió que ese sacrificio “no va a servir para nada”. En tanto, el 37,6% sostuvo que “es un sacrificio que va a valer la pena” y el 5,8% indicó que “no estoy haciendo ningún sacrificio”.

Por otro lado, el 36,4% afirma que lo peor “está por venir” y un 33,2% que “estamos en el peor momento”, mientras que apenas el 16,6% sostuvo que lo peor “ya pasó”.

Otro de los datos relevantes de la encuesta es que se rompió el “escudo” de la herencia recibida para el Gobierno nacional. Por primera vez, la mayoría le atribuye los problemas de la economía al gobierno actual (38,7%) antes que a la herencia kirchnerista (27,1%). A partir de ahora, cada malestar nuevo le factura a Milei y ya no impera la premisa de que “la culpa es del pasado”.

La imagen de los principales figuras políticas y “outsiders” que no miden

El ranking de imagen de los dirigentes nacionales coloca al presidente Milei con una imagen positiva del 35% y una negativa del 56,4%.

La segunda figura con mejor imagen es la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner con un 35% y una visión negativa del 52,1%, por debajo de la del actual mandatario nacional.

En tanto, el gobernador peronista de Buenos Aires, Axel Kicillof, se coloca en tercer lugar con una imagen positiva dle 30,5% contra una negativa dle 51,9%.

Más atrás aparecen la senadora nacional libertaria Patricia Bullrich con un 29,4% de imagen positiva y un 53,7% de negativa.

El estudio también midió la imagen de algunos empresarios denominados “outsiders” que podrían aspirar a la presidencia en 2027.

El fundador de Mercado Libre, Marcos Galperín, tiene una imagen positiva de 11,9% y una negativa del 45,7%. Más atrás figuran el dueño de Infobae, Danial Hadad, con el 9,8% de visión positiva, el titular del Banco Macro, Jorge Brito, con el 7,7% y finalmente Diego Guebel se ubica con el 6,3%.

La chances electorales de cara al 2027

Al momento de medir la intención de voto para una eventual primera vuelta en 2027, Milei lidera con un 29,2% y segundo se ubica Axel Kicillof con el 18,3%.

Muy atrás aparecen Sergio Massa con el 8,7%, la vicepresidenta Victoria Villarruel con el 6,7% y la diputada de izquierda Myriam Bregman con el 4,7%.

En tanto, Daniel Hadad solo obtiene un 1,5% de intención de voto, Guebel 1% y Brito apenas un 0,7%.

Por su parte, el voto en blanco se ubica en 13,2% y una cifra similar obtienen los indecisos con el 13.4%.

La encuesta también arroja como resultado que un 24,6% de la gente votaría a Milei aunque su situación económica personal no mejore el próximo año, mientras que un 16,8% vincula su respaldo a la mejora de su escenario personal. En tanto, un 47% responde que no lo votaría porque nunca le gustó.

A su vez, el 29,2% votaría a Milei para frenar al peronismo, mientras que un 26,1% votaría al peronismo en un enfrentamiento con el actual presidente.

Respecto a la intención de voto en un eventual balotaje entre Milei y Kicillof, el actual presidente tiene un respaldo del 35,9% y el gobernador bonaerense un 34,8%.

Asimismo, en un balotaje entre Milei y Massa el 36,4% respaldaría al mandatario nacional y el 34,5% al ex ministro de Economía peronista.

La encuesta sostiene que los dos balotajes están empatados y en los dos escenarios aparece la misma bolsa: más de un 22% que hoy votaría en blanco, repartido en todos los sectores por igual. “Ahí está guardada la definición de 2027”, concluye.