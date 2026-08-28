El Congreso del peronismo que preparará el camino para las elecciones internas

El peronismo de Mendoza volverá a reunir a su Congreso partidario este sábado 29, en un encuentro que tendrá lugar en la sede del gremio UPCN, que queda sobre calle Montecaseros, y que marcará un nuevo paso dentro del proceso de reorganización interna del peronismo provincial. En octubre se eligen las nuevas autoridades partidarias.

La convocatoria tendrá como uno de sus principales objetivos avanzar en la conformación de los órganos partidarios que tendrán un rol clave durante los próximos años. E ntre las decisiones que deberán tomar los congresales se encuentra la designación de los integrantes de la Junta Electoral, el Tribunal de Disciplina y el órgano encargado del control patrimonial del partido.

La reunión se producirá además en un momento político particular para el PJ mendocino: mientras los distintos sectores comienzan a acomodar sus piezas de cara al próximo escenario electoral, el partido ya tiene casi definido que la elección de su presidente provincial se realizará en octubre.

De esta manera, el Congreso de este sábado tendrá una dimensión que excede lo estrictamente formal. Las autoridades que se designen serán parte de la estructura institucional que deberá acompañar una nueva etapa del justicialismo mendocino, atravesado por la necesidad de reorganizarse, recuperar protagonismo y definir un liderazgo capaz de ordenar a sus diferentes espacios.

Uno de los cambios que se pondrá sobre la mesa estará vinculado con la organización de los partidos departamentales. La propuesta contempla incorporar una primera y una segunda vicepresidencia en cada estructura departamental, cargos que actualmente no existen, ya que la conducción está encabezada únicamente por una presidencia.

La modificación apunta a ampliar la representación dentro de las conducciones locales y, al mismo tiempo, generar una estructura que permita contener a los distintos sectores que conviven dentro del peronismo de cada departamento.

En un partido que viene atravesando procesos de discusión interna y que necesita reconstruir territorialidad, la organización departamental adquiere especial importancia. Es allí donde el peronismo históricamente construyó buena parte de su identidad política, a partir de intendentes, legisladores, dirigentes territoriales, militantes y organizaciones que mantienen presencia en los barrios y en las distintas comunidades de Mendoza.

La creación de dos vicepresidencias permitiría, además, que las conducciones tengan una composición más amplia y que distintos sectores puedan formar parte de los espacios de decisión. En términos políticos, se trata de una señal hacia la búsqueda de mayor equilibrio interno.

Octubre sería el mes para elegir a las nuevas autoridades

Pero la discusión de fondo aparece inevitablemente asociada a octubre. La elección del presidente del PJ Mendoza será el próximo gran capítulo de una interna que todavía tiene distintos nombres y sectores en movimiento.

El peronismo provincial atraviesa una etapa en la que se discute no solamente quién ocupará la conducción partidaria, sino también qué tipo de partido pretende construir para los próximos años. Después de los resultados electorales diversos y de las diferentes discusiones que atravesaron al espacio, la conducción que surja tendrá el desafío de recomponer una identidad común y, sobre todo, recuperar capacidad de representación política.

En ese escenario, el Congreso de este sábado aparece como una instancia previa pero significativa. Primero se definirá buena parte de la arquitectura institucional del partido y luego llegará la discusión estrictamente electoral por la conducción provincial que hoy encabeza Emir Félix, y podría continuar.

La elección de octubre será, en ese sentido, mucho más que un recambio de autoridades. Para los distintos sectores del PJ, será una oportunidad para medir fuerzas, construir acuerdos y definir quién tendrá la responsabilidad de conducir el proceso de reconstrucción del peronismo mendocino.

El debate también se desarrolla en un contexto donde los dirigentes justicialistas comienzan a mirar nuevamente hacia los territorios. Los departamentos serán claves para cualquier proyecto de recuperación política y, por eso, las modificaciones en sus estructuras de conducción no son un dato menor.

El desafío será conseguir que las nuevas autoridades partidarias funcionen como espacios de articulación y no solamente como cargos formales. En un escenario político cada vez más fragmentado, la capacidad para reunir sectores diferentes detrás de una estrategia común puede convertirse en una de las principales condiciones para que el PJ vuelva a disputar centralidad.

Este sábado, entonces, los congresales tendrán sobre la mesa una agenda institucional concreta: elegir a quienes integrarán la Junta Electoral, el Tribunal de Disciplina y el órgano de contralor patrimonial, además de avanzar con cambios en las conducciones departamentales.

Pero detrás de esas decisiones hay una discusión política de mayor alcance. El PJ mendocino comienza a transitar el camino hacia octubre y, con él, la definición de quién conducirá al principal partido de oposición de la provincia, con la idea de presentarse el año próximo a las elecciones generales dentro de un frente amplio.

La elección del presidente será la foto más visible de ese proceso. El Congreso de este sábado será una de las primeras escenas de una interna que empieza a tomar forma y que tendrá como telón de fondo una pregunta central para el peronismo: cómo volver a construir poder político y territorial en Mendoza.