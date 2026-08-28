El peronismo y La Libertad Avanza sellan un pacto silencioso en la Justicia

Lejos de la estridencia y el show que proponen las cámaras, La Libertad Avanza y el peronismo tienen un acuerdo en el Senado que funciona muy bien. Consiste en la designación de jueces y fiscales : el oficialismo consiguió la aprobación de 177 pliegos, y 175 de ellos fueron con acuerdo del peronismo.

Desde el bloque peronista reconocieron a este cronista que "hay una crisis de vacantes: hay juzgados subrogados por la cantidad de vacantes que existen". "En ese sentido, no se va a bloquear todo porque sí, ni mucho menos", sostuvo una fuente de la Cámara alta.

Pero aclaró que "lo que se hace es aislar los casos puntuales en los que hay planteos y situaciones de inmoralidad o directamente antirreglamentarias".

Los únicos dos pliegos que el peronismo no acompañó fueron el de Víctor Pesino, el pasado 16 de julio de 2026, que se aprobó con un resultado muy ajustado —35 votos a favor y 32 en contra—, y el de Pablo Bertuzzi, que se aprobó este jueves con 44 votos a favor, del oficialismo y sus aliados, y 23 en contra.

Esos fueron los únicos dos magistrados que designó Javier Milei y que el peronismo, en su conjunto, rechazó. El primero fue uno de los jueces clave para sostener en los tribunales la reforma laboral del Gobierno, y la Casa Rosada le devolvió el favor manteniéndolo en Comodoro Py luego de haber cumplido los 75 años.

El segundo fue uno de los jueces que el expresidente Mauricio Macri trasladó por decreto a la Cámara Federal porteña, uno de los señalados por Cristina Kirchner como parte del "lawfare", ya que desde ese lugar validó lo que el entorno de la expresidenta consideró "la persecución judicial" contra dirigentes peronistas.

Pero hubo otros dos jueces también tildados de ser parte del "lawfare" a los que el peronismo sí votó a favor. Uno de ellos, en esta última sesión: Pablo Yadarola, que fue aprobado por unanimidad, con 66 votos. En ese momento, el peronista Martín Soria (Río Negro) se paró y se fue.

Yadarola fue uno de los magistrados que en 2022 participó del viaje a Lago Escondido, a una de las lujosas propiedades del magnate Joe Lewis, junto al actual ministro Juan Bautista Mahiques, otros jueces y funcionarios judiciales. Todo esto ocurrió en un viaje que financió el diario Clarín, otra de las patas del lawfare, según el kirchnerismo.

El peronismo avaló a los jueces del lawfare

Con las designaciones de Bertuzzi y Yadarola, Javier Milei armó un tribunal clave para la gestión libertaria. Se trata de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, encargada de revisar los fallos de primera instancia. Esto podría definir el futuro judicial de los hermanos Milei en temas clave como $LIBRA o la investigación por las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.

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Pero Yadarola no fue el único de los que viajaron a Lago Escondido que el peronismo avaló en el Senado. El bloque también votó para que Carlos Mahiques, padre del ministro de Justicia de Javier Milei, siguiera como vocal de la Cámara Federal de Casación Penal. Cabe aclarar que un sector del peronismo, el más cercano a Cristina Kirchner, no votó ese pliego, pero sí lo hizo el resto del bloque justicialista. Para "Coco" Mahiques, el viaje a Lago Escondido fue "un viaje de distracción con amigos", según indicó en la comisión de Acuerdos.

Para justificar su acompañamiento a los pliegos de Milei, el jefe del bloque peronista, José Mayans, indicó: "Mucha gente tiene esperanza de que este poder del sistema democrático funcione como corresponde. Pero es uno de los poderes más desprestigiados de la República Argentina: el 90% de la gente no cree en el poder judicial".

Cómo sigue el pacto entre La Libertad Avanza y el peronismo

Nada parece indicar que este pacto entre el peronismo y La Libertad Avanza vaya a quebrarse próximamente. De hecho, al inicio de la sesión, el oficialismo presentó otros 24 pliegos que, todo parece indicarlo, el peronismo también acompañará.

"Son todos casos que vienen con concursos de bastantes años. Ha intervenido el Consejo de la Magistratura, han intervenido provincias, gobernadores. No hay afán de bloquear por bloquear. Además, tampoco tiene sentido votar en soledad si no están los votos para voltear algo", explicaron desde el peronismo.