El posteo de Mahiques que destacó el acuerdo para destrabar decenas de pliegos de jueces

Tras un acuerdo entre las diferentes bancadas en el Senado del Congreso, la Cámara alta aprobó los pliegos de 67 postulantes que cosecharon una abrumadora mayoría y quedaron en condiciones de asumir sus cargos en el Poder Judicial. La votación permitió al Gobierno avanzar en la cobertura de vacantes judiciales y llevar a 177 los nombramientos concretados durante la gestión de Javier Milei.

Mahiques destacó el acuerdo para destrabar pliegos de jueces Tras la votación, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, destacó la aprobación de los postulantes a través de un posteo en X y remarcó la importancia de avanzar en la cobertura de cargos para mejorar el funcionamiento de la Justicia. El funcionario sostuvo que el resultado permitirá contar con una estructura con mayores recursos y herramientas, en línea con el objetivo oficial de darle mayor celeridad al funcionamiento del Poder Judicial.

Mahiques detalló que el paquete aprobado incluyó 45 nuevos jueces, 9 nuevos fiscales, 12 nuevos defensores y un nuevo nombramiento de juez. Entre los nombres de mayor relevancia aparecen Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, quienes recibieron el acuerdo para integrar la Sala I de la Cámara Federal porteña, un tribunal clave por su función de revisar las decisiones de los juzgados federales de Comodoro Py.

45 nuevos jueces

9 nuevos fiscales

12 nuevos defensores

1 nuevo nombramiento de juez



Como siempre decimos: este triunfo es para el pueblo argentino que merece una justicia que funcione bien, con recursos y herramientas modernas.



La renovación del sistema judicial avanza … pic.twitter.com/XVdXxXRInP — Juan Bautista Mahiques (@juanbmahiques) August 27, 2026 El rol del peronismo en la aprobación de 177 pliegos La aceptación de los pliegos se produjo en el marco de un entendimiento político entre La Libertad Avanza y el peronismo en el Senado, que permitió destrabar una parte sustancial de las designaciones judiciales. Según reveló MDZ, el oficialismo consiguió hasta ahora la aprobación de 177 pliegos y 175 de ellos contaron con el acompañamiento del peronismo. Desde la bancada opositora explicaron que existe una crisis de vacantes y que no buscaban bloquear los nombramientos de manera general, sino concentrar las objeciones en casos puntuales. De hecho, los únicos dos pliegos que el peronismo no acompañó fueron los de Víctor Pesino y Pablo Bertuzzi.

El acuerdo también quedó expuesto en la votación de Bertuzzi. Aunque el bloque Justicialista se pronunció en contra, su pliego fue aprobado por 44 votos a favor y 23 en contra, con el respaldo de sectores aliados al oficialismo. En cambio, Yadarola obtuvo el apoyo unánime de los 66 senadores presentes. El entendimiento entre oficialismo y oposición, según explicaron desde el peronismo a MDZ, se sostiene en la decisión de no frenar concursos que llevan años de trámite y en la necesidad de evitar que continúe el funcionamiento de juzgados mediante subrogancias.