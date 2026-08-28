El Gobierno se reunió con las provincias por el Presupuesto y hay tensión por puntos clave

A 15 días de que se presente en el Congreso, el Gobierno ultima detalles de la confección del Presupuesto 2027 y mantiene conversaciones con las provincias para “definir las prioridades” en cuanto a los reclamos de las jurisdicciones en materia, sobre todo, de obras y asignación de distintas partidas.

En las últimas horas el secretario de Hacienda, Carlos Guberman , se reunió con los ministros de Economía provinciales en un encuentro reservado realizado en Buenos Aires, bajo la supervisión del jefe de Gabinete, Diego Santilli .

En diálogo con MDZ , el funcionario del Palacio de Hacienda aseguró: “Estamos trabajando bien, por suerte, por eso tuvimos este encuentro para para hablar de federalismo fiscal”.

Con respecto a si se estipularán obras públicas a los distintos distritos, en especial por la situación de las rutas, aclaró: “Nada que no se haya conversado ya previamente. O sea, está todo conversado con todos los gobernadores, hay diálogo permanente, ellos tienen en claro sus prioridades, sabiendo cuáles son las muestras, y es un diálogo continuo”.

Para el alfil de Luis Caputo , “no ha sido no ha sido un reclamo tanto de los gobernadores como sí de algunos legisladores puntualmente, que ahora parece que se dan cuenta que hay problemas con las rutas, que hay problemas de infraestructura”. “25 años sin hacer nada, y ahora dicen que de golpe se detonaron las rutas”, criticó.

Consultado acerca del planteo de muchos gobernadores de coparticipar el impuesto a los combustibles líquidos, que actualmente se maneja discrecionalmente a pesar de haberse creado un fondo fiduciario para el arreglo de rutas, Guberman respondió: “Es parte de toda la conversación que estamos teniendo con los gobernadores, es algo que seguimos hablando”.

Carlos Guberman, secretario de Hacienda de la Nación

“Es una conversación más más amplia que un impuesto solo. Tenemos que discutir toda la toda la estructura de impuesto, la coparticipación, lo cómo se reparte, qué se reparte, qué no, qué función debe cumplir cada uno”, agregó.

Por su parte, el ministro de Economía de Tucumán, Daniel Abad, presente en este cónclave, dijo que esperan que el Ejecutivo nacional implemente la resolución para avanzar con un nuevo esquema de subsidios para las zonas “cálidas” del país y confirmó que, a cambio, la Casa Rosada pide que los legisladores que dependen de los gobernadores acompañen la media sanción que quita recursos al régimen de zonas frías.

“Una vez que salga la ley de zona fría, sale la resolución de zonas cálidas. Estamos avanzando, ya estamos mandando información que nos está pidiendo la secretaría de energía para hacer el cuadro de zonas cálidas. Lo que se trata es de que los subsidios que hoy van a zonas frías vayan a zonas a zonas cálidas.”, comentó.

Para el funcionario de Osvaldo Jaldo, “las obras públicas es lo más indispensable”. “Hoy las rutas nacionales también. Nosotros no nos podemos hacer cargo de las rutas nacionales, primero porque no tenemos fondos, y segundo porque le damos prioridad a las rutas provinciales”, enfatizó.

En tanto, el ministro de Economía de Chaco, Alejandro Abraam, consideró que el Presupuesto 2027 “va ser un presupuesto como el presupuesto vigente, en donde, teniendo en cuenta que la inflación viene en descenso, también va a ser similar”. “Hay que ver la pauta de crecimiento y las provincias hacemos focos en lo que es la recaudación, principalmente”, recalcó.

“Siempre hay preocupación cuando te falta dinero, pero también hay una cuestión de entender, digamos, de que no se puede financiar todo vía emisión o todo incremento del gasto, y esto lleva muchos años. Entonces, cambiar en 2 años o en 2 años y medio, en 3 años o en 4 años un modelo que ha persistido durante tanto tiempo es muy difícil, no es fácil”, analizó.

El chaqueño reconoció discrecionalidad del Gobierno en el manejo de fondos, pero aseguró que ahora “tenés reglas claras de que no vas a gastar más de lo que ingresa”. “Es cierto que Nación también, digamos, junta en una bolsa todo, como lo hacemos todo lo que manejamos en la caja, y tenés que cerrar los números, pero, es parte tema que las rutas también están involucradas”, completó.