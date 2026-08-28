Javier Milei regresa a Chile y se reunirá con José Antonio Kast en medio de la tensión por el Estrecho de Magallanes

Javier Milei viajará la próxima semana a Santiago de Chile para participar de un encuentro de dirigentes conservadores y tendrá una reunión bilateral con su par trasandino José Antonio Kast, en una visita que estará marcada por la reciente tensión entre ambos países por el Estrecho de Magallanes .

De acuerdo con fuentes oficiales que consultó MDZ , el mandatario tiene previsto asistir el miércoles al V Encuentro Regional del Foro Madrid , organizado en la capital chilena por la Fundación Disenso, vinculada al partido español Vox.

A su vez, se informó que Milei podría reunirse con Sarah Brooke Rogers , funcionaria del Departamento de Estado de EE.UU. especializada en diplomacia pública.

El viaje se producirá en un momento particularmente delicado de la relación bilateral. La polémica comenzó luego de que el jefe de la Fuerza Aérea Argentina, Gustavo Valverde , realizara declaraciones que fueron interpretadas en Chile como una referencia a la soberanía argentina sobre el Estrecho de Magallanes. En un streaming, el brigadier afirmó: “Y lo otro que tenemos muy importante, como dijeron ustedes, Magallanes, el sur, el Drake, todo eso es soberanía. Hay que mantener ahí, hay que hacer presencia porque eso es una llave Bioceánica, Atlántico-Pacífico, y como te digo, eso te puede alertar un montón de cosas”. La reacción chilena fue inmediata y obligó a la Cancillería argentina a aclarar que el estrecho se encuentra bajo soberanía de Chile.

La situación escaló al punto de que el gobierno de Kast reclamó explicaciones formales y cuestionó el Decreto 457 de 2021, que define al Estrecho de Magallanes como un “espacio compartido”.

Al respecto, la cancillería de Argentina buscó desescalar la tensión mediante un comunicado. “La posición argentina respecto del Estrecho de Magallanes es la que establecen el Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984. Ambos instrumentos rigen plenamente y son considerados definitivos por la República Argentina".

El acuerdo de 1881 no solo fijó los límites entre ambos países, sino que también estableció la neutralidad perpetua del Estrecho de Magallanes y la libre navegación para las banderas de todas las naciones, incluida la británica, un punto especialmente sensible para la Argentina. Aquel marco fue reafirmado en el Tratado de Paz y Amistad de 1984, alcanzado tras la mediación del papa Juan Pablo II durante las tensiones entre las dictaduras de ambos países, que ratificó el esquema territorial vigente y reconoció la soberanía chilena sobre el estrecho.

La última vez que Milei y Kast se vieron

Milei y Kast tuvieron su último encuentro bilateral formal el 6 de abril, cuando el mandatario chileno realizó su primer viaje internacional desde que asumió la Presidencia y fue recibido por Milei en la Casa Rosada. La reunión tuvo como eje la afinidad ideológica entre ambos líderes y reunió a ministros de las dos administraciones.

En ese encuentro, se abordaron cuestiones económicas y de seguridad, además de la integración energética y minera, el comercio bilateral y las condiciones para atraer inversiones.