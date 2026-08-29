Los Nihuiles: en medio de la concesión, avanza la causa por una demanda multimillonaria

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dio un paso hacia adelante en el intento de resolución del conflicto entre Mendoza, la Nación y La Pampa por el pago de regalías de la central hidroeléctrica Los Nihuiles .

El tribunal compuesto por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti le dio 60 días a La Pampa para que responda a la demanda que inició Mendoza contra la Nación por regalías mal liquidadas.

Mientras está todo el proceso de concesión en progreso, en medio de cuestionamientos de sectores de la oposición y la contienda de grandes empresas en ver quién se queda con el negocio de generación energética al menos por los próximos 30 años; hubo un avance en la causa multimillonaria donde Mendoza exige cobrar el total de las regalías por la generación de energía.

El monto del perjuicio, según presentó Mendoza en un estudio entre Asesoría de Gobierno y Fiscalía de Estado, es multimillonario. El mismo es por $67.338 millones más intereses, tal como se presentó en la demanda en diciembre del 2021. Sin embargo, según fuentes extraoficiales, este monto superaría los $200.000 millones.

Actualmente las regalías se comparten entre Mendoza con la provincia de La Pampa en mitades de un 6% para cada jurisdicción, a partir del decreto 1560 del año 1973, hace más de 50 años.

Gobierno

La postura de Mendoza es que viene siendo seriamente perjudicada desde aquel decreto que firmó el presidente de facto Agustín Lanusse, donde se definió el reparto en partes iguales de las regalías generadas por el Complejo Los Nihuiles a La Pampa.

El reclamo es lógico y genuino, si se tiene en cuenta que el reparto en partes iguales de Los Nihuiles es el único que hay en el país. Dicho de otro modo, no hay un solo caso en el cual la provincia que tiene "la fuente", que es donde se encuentra el salto de agua y la correspondiente generación de energía, recibe solamente el 50% de las regalías.

En términos judiciales, Mendoza promovió una acción de nulidad y daños y perjuicios contra el Poder Ejecutivo Nacional y reclamó la “nulidad absoluta e insanable” del Decreto 1560/1973.

Según el planteo mendocino, mediante esa norma se le quitó a la provincia el 50 por ciento de las regalías hidroeléctricas producidas por Los Nihuiles para transferirlas, “sin causa alguna”, a La Pampa.

Mendoza reclamó además que el Estado Nacional sea condenado al pago de daños y perjuicios y que se le restituya el 100 por ciento de las regalías desde la aplicación del decreto en 1973 y hasta que cese la detracción.

Vaso medio lleno, o medio vacío

La decisión de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti de correrle vista a La Pampa ha sido visto de buena manera desde el Gobierno Provincial y también desde Fiscalía de Estado, pero con algunos reparos.

Los tres miembros actuales de la Corte Suprema

En primer lugar, celebraron que la causa "se haya movido", sobre todo porque la gran mayoría de las demandas que involucran a las provincias con la Nación, como por ejemplo por coparticipación, entre otros, prácticamente están cajoneadas y sin movimientos judiciales.

De esta forma, se entiende que hay un avance en la causa y, en correspondencia, que la definición de la Corte Suprema llegará tarde o temprano con una definición positiva para Mendoza.

No obstante, la estrategia de Mendoza lanzada en 2021 había sido direccionarla solamente contra la Nación, al entender que La Pampa "no debería tener voz ni voto porque es un tema entre estos dos actores: "La demanda se presentó con el criterio que si pagó mal como Nación, es problema suyo".

Desde Fiscalía de Estado comentaron a MDZ que, de igual forma, la decisión de la Corte "era previsible" y que no fue ninguna sorpresa; y agregaron que era también lógico pensar que se involucraría a La Pampa porque a futuro, podrían dejar de percibir dinero que vienen recibiendo desde hace más de 50 años.

Más allá de todo, sostuvieron, en línea con el Poder Ejecutivo local, que "la causa se mueve y eso es lo importante".

Movimientos de la demanda de Mendoza a la Nación por Los Nihuiles

Tras el dictamen de la Procuración General, la Corte Suprema declaró su competencia para intervenir en el expediente y dio vista al Estado Nacional para que contestara la demanda.

La administración central rechazó el planteo de Mendoza, opuso una excepción de prescripción y solicitó que La Pampa fuera incorporada al proceso como tercero, pedidos que fueron cuestionados por la provincia demandante.

Finalmente, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron resolver en esta instancia el planteo de prescripción, al considerar que forma parte de la cuestión de fondo.

En cambio, el máximo tribunal hizo lugar al pedido para incorporar a La Pampa y ordenó citar a la provincia para que, en un plazo de 60 días, se pronuncie sobre la demanda que enfrenta al Estado Nacional con Mendoza por el histórico reparto de las regalías de Los Nihuiles.

La oposición pide más información por la concesión

En vistas a la licitación que lleva adelante Mendoza y la Nación para concesionar por 30 años Los Nihuiles y las dudas y sospechas de la oposición, diputados mendocinos presentaron un proyecto para realizar un "seguimiento integral del proceso de concesión del sistema hidroeléctrico" y "garantizar transparencia en todas sus etapas".

Entre los aspectos que los legisladores -Jorge Difonso, Rolando Scanio y Gabriela Lizana- consideran necesario transparentar, se encuentra "la situación actual de las centrales afectadas, el avance en el cobro de los seguros correspondientes y las condiciones establecidas en los pliegos de la licitación".

La comisión tendría entre sus objetivos conocer quiénes son los principales interesados en operar las centrales, cómo se desarrollará el proceso de adjudicación y cuáles serán las condiciones definitivas de la concesión.

Un diputado de la oposición impulsa el proyecto. Diputados Mendoza

Otro de los puntos centrales de la propuesta está relacionado con los recursos que recibirá la provincia. En ese sentido, los legisladores plantean la necesidad de realizar un seguimiento sobre las regalías que percibirá Mendoza y las condiciones económicas derivadas de la explotación del sistema hidroeléctrico.

La iniciativa también pone el foco en el suministro de energía. Los diputados consideran necesario controlar que se garantice el efectivo abastecimiento energético para los mendocinos y conocer el precio al que accederán a la energía tanto los ciudadanos como las empresas de la provincia.

El mecanismo de control no se limitaría al actual proceso de concesión. La propuesta contempla que la comisión bicameral pueda realizar el seguimiento durante las distintas etapas del procedimiento y también durante la futura operación de las centrales por parte de los adjudicatarios.

De esta manera, los legisladores buscan que la Legislatura tenga participación y acceso a información sobre un proceso que consideran estratégico para Mendoza, con especial atención en las condiciones de la concesión, los beneficios económicos para la provincia y el impacto que pueda tener sobre el abastecimiento y el costo de la energía.