El PJ vuelve a la carga por Los Nihuiles: cuestionan la licitación, regalías y cobro de seguros

El proceso para definir el futuro de las centrales hidroeléctricas Los Nihuiles ha generado críticas y cuestionamientos por parte de sectores de la oposición, principalmente del peronismo, en medio de un proceso licitatorio en el cual el Gobierno Provincial, junto a la Nación, concesionarán por los próximos 30 años el sistema de generación de energía que se produce en el departamento de San Rafael.

Por un lado, los legisladores de Encuentro Mendocino, Germán Gómez y Gustavo Perret, cuestionaron distintos aspectos de la licitación este miércoles en una conferencia de prensa en la Legislatura; mientras que lo propio ha hecho también el sector del bloque Fuerza Patria, el espacio kirchnerista del peronismo.

Tanto Nación como la Provincia formalizaron el llamado a una licitación pública nacional e internacional para otorgar la concesión de generación eléctrica de los complejos Nihuiles I, II, III y IV. El proceso contempla además la venta del 100% de las acciones de Hidroeléctricidad Mendocina SA (Hemsa), la empresa provincial que quedó a cargo del sistema durante la transición.

Desde el PJ sostienen que existen "muchísimas dudas" sobre el procedimiento y aseguran que el oficialismo no respondió una serie de pedidos de informes presentados en la Legislatura. En el radicalismo aseguran lo contrario: que todos los pedidos de informes "fueron respondidos".

Germán Gómez señaló que el bloque peronista presentó entre tres y cinco pedidos de informes que fueron acumulados y reclamó además la presencia de la ministra de Energía y Ambiente para que explique las condiciones de la operación.

"Estamos muy preocupados", sostuvo el legislador, quien puso el foco en la falta de información sobre un proceso que definirá quién tendrá a su cargo uno de los principales activos hidroeléctricos de Mendoza durante las próximas tres décadas.

El planteo del peronismo apunta especialmente a la transparencia de la licitación, ya que Gómez afirmó que incluso se publicó información a nivel nacional que anticiparía quién podría quedarse con la concesión.

La acusación va directamente contra Cemppsa, que es el Consorcio de Empresas Mendocinas para Potrerillos SA -vinculado al grupo Neuss a través de la firma Edison Energy-, que fue contratado recientemente por Hemsa/Emesa para tareas requeridas de "asistencia en la operación y mantenimiento" de la central de Los Nihuiles.

La explicación de Gobierno Provincial es que fueron "los únicos operadores locales calificados para realizar las actividades de gerenciamiento requeridas", ya que consultaron con Hidronihuil SA, quienes señalaron que "no se encontraban en condiciones de afrontar las tareas requeridas"; mientras que Pampa Energía que opera la central del río Diamante bajo Hidroeléctrica Diamante S.A (Hidisa) había llegado a un preacuerdo con Emesa, pero "11 días antes de la fecha de reversión de la concesión (ndr: en Los Nihuiles) comunicaron a Emesa que no se encontraban en condiciones de colaborar con la administración de los activos".

Gobierno

"Frente a esta situación y con 11 días para hacer frente a la explotación del sistema, los principales problemas que debíamos resolver se relacionaban con la operación de las centrales y el personal no cubierto con la nómina traspasada".

Sin afirmar que exista una adjudicación formal, los legisladores consideraron "llamativo" que se hable de un posible ganador cuando el proceso licitatorio todavía debe desarrollarse. "Ya hay una toma parcial de Los Nihuiles por una empresa predeterminada", sostuvo Perret, quien calificó la situación de "grave, sospechosa y al menos oscura".

En la misma línea, el senador Félix González, también apuntó contra el Gobierno, al cuestionar el convenio con el Grupo Neuss. "Hay medios nacionales que están instalando que Nihuiles está direccionado al Grupo Neuss. ¿Por qué estamos firmando un convenio de cooperación con el Grupo Neuss si nos hemos quedado con todos los trabajadores del exgrupo Hinisa? Si lo estamos operando hasta que llegue el nuevo concesionario, ¿por qué le damos esta gestión? Hay que aclarar estas cuestiones", planteó el senador.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Felix Gonzalez (@felixgonzalez_mza)

El seguro por los daños: la diferencia que preocupa al PJ

Otro de los cuestionamientos está relacionado con los daños que sufrió parte del complejo hidroeléctrico a raíz de los eventos climáticos ocurridos en enero de 2025 y qué ocurrirá con el seguro.

Tanto Gómez como Perret señalaron que "existe un informe técnico que estableció el costo de las reparaciones necesarias en torno a los US$84 millones", mientras que el acuerdo que se estaría negociando por el seguro rondaría los US$45 millones.

"Hoy se está llegando a un arreglo por US$ 45 millones de dólares. No conozco a nadie que ceda US$ 40 millones de la nada", cuestionó Perret.

Desde el Gobierno aseguran que aún no está el acuerdo del seguro resuelto.

El reclamo adquiere relevancia porque los complejos Nihuil II y III quedaron fuera de servicio luego del aluvión. El Gobierno, en tanto, sostiene que uno de los objetivos centrales de la nueva concesión será precisamente conseguir las inversiones necesarias para recuperar esas centrales y modernizar Nihuil I y IV.

Para el PJ, antes de avanzar con la concesión debería quedar claro cuánto se recuperará por los daños, quién afrontará las reparaciones y bajo qué condiciones quedarán los activos al momento de ser entregados al nuevo concesionario.

Otro de los puntos planteados por Perret está relacionado con las regalías hidroeléctricas. El legislador cuestionó que actualmente se perciba un 6% en lugar del 12% que, según sostiene, correspondería a Mendoza. Además, afirmó que existen antecedentes legislativos y un dictamen de la Procuración del Tesoro que deberían ser considerados en la discusión.

"¿Por qué las regalías son del 50% de lo que deberían cobrar?", planteó. No obstante, en el radicalismo cuestionaron al peronista, al recordar que existen planteos judiciales en el Gobierno Provincial desde hace varios para cobrar el 12% de las regalías y que no se repartan con La Pampa.