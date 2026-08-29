El nuevo recaudador de Karina Milei ya juntó más de $7 millones en una noche

La devoción de Karina Milei y Sebastián Pareja por el dinero de la política no es algo nuevo en La Libertad Avanza. Lo que sí resulta novedoso es el nuevo recaudador que este eje encontró. Se trata de Juan Osaba, el flamante jefe del bloque de diputados bonaerenses, que una semana antes de asumir organizó una cena en la que recaudó $7,2 millones de pesos.

Osaba fue tercero en la lista de diputados de Buenos Aires por la octava sección electoral, boleta que encabezó Francisco Adorni, el hermano del exjefe de Gabinete, que estuvo presente en la cena. Como buena parte del entorno de Karina, Osaba llegó con experiencia en la política. Fue director del ente de Turismo en La Plata durante la intendencia de Julio Garro. "Fracasó con la implementación del bus turístico, que duró unos meses, se cayó y quedó parado", recordó en diálogo con MDZ una de las personas que trabajó con él.

Osaba fue el principal anfitrión de una cena que se realizó en el Círculo de Oficiales del Servicio Penitenciario Bonaerense, en La Plata. Esa noche se cobró un cubierto de $45.000 y asistieron alrededor de 160 comensales, según los organizadores, entre dirigentes, diputados y senadores bonaerenses, y también militantes de La Libertad Avanza. En total, se recaudó más de $7 millones de pesos.

Este cronista se comunicó con Osaba para ver qué se había hecho con el dinero, y aclaró que fue para "cubrir los gastos". "Pagamos el salón, la comida, la bebida y el sonido". Según pudo consultar este medio con distintos asistentes, la cena consistía en porciones de pizza y algunas empanadas. Cuando se le preguntó por la factura que acreditara lo dicho, el diputado provincial dejó de contestar.

Esta no es la primera vez que circula dinero en una actividad partidaria de La Libertad Avanza, ya que el encuentro tenía previsto destacar a Osaba como "principal referente político del espacio en La Plata", según la difusión oficial del encuentro. Incluso, varios exmilitantes libertarios denunciaron que, en 2021 y en 2023, Karina y Pareja pidieron dinero a cambio de lugares en las listas.

La invitación a la cena recaudación

En la invitación a esta cena, que circuló por WhatsApp, se pidió el dinero en reiteradas oportunidades y se aclaró que para ingresar había que mostrar el comprobante del pago. Incluso se detalló que la encargada de recaudar era Erika Romantti, una militante libertaria que en 2021 fue candidata a concejal por la lista de José Luis Espert.

"Una vez realizado el pago, se enviará el formulario de inscripción que deberá completarse para registrar a los asistentes. Les pedimos confirmar y realizar el pago con anticipación para asegurar los lugares asignados", precisa la invitación a la que accedió MDZ.

La invitación a la cena libertaria. Archivo

El comunicado oficial del mitín informó: "El encuentro buscó mostrar la cohesión del libertarismo platense y reunir en una misma mesa a las distintas expresiones que forman parte de su construcción política en la ciudad. En ese marco, el diputado provincial Juan Osaba tuvo un lugar destacado como principal referente de La Libertad Avanza en La Plata y como el dirigente encargado de articular el armado local".

Durante su intervención, Osaba remarcó el crecimiento del espacio y planteó como objetivo profundizar la organización política de La Libertad Avanza en la capital bonaerense. "Seguimos creciendo y tenemos la voluntad y la obligación de ganar el año que viene", sostuvo el diputado provincial.

La invitación vía WhatsApp que llegó los militantes libertarios. Archivo.

La organización del plenario estuvo a cargo de la coordinadora local Micaela Fragasso y contó con la participación de representantes legislativos, partidarios y territoriales de los distintos sectores que conforman La Libertad Avanza en la ciudad. Entre los presentes estuvieron los concejales Juan Pablo Allan, Sabrina Morales, Florencia Barcia, María Florencia Defeo y Gastón Álvarez, además de los exconcejales del PRO Romina Marascio y Julio Irurueta. Pareja no estuvo presente, pero mandó un video en apoyo.

Osaba llegó a la presidencia del bloque de diputados provinciales de La Libertad Avanza en una nueva avanzada de Karina Milei contra el sector de Santiago Caputo. Así, Agustín Romo dejó el lugar de conducción y debió conformarse con la vicepresidencia de la Cámara baja, un rol más burocrático que político.

Ahora, Osaba conduce y recauda.