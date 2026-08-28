Quién es Juan Esteban Osaba, el elegido por "El Jefe" para presidir el bloque bonaerense de La Libertad Avanza

La Libertad Avanza modificó esta semana su esquema de poder en la Cámara de Diputados bonaerense y Juan Esteban “Juanes” Osaba asumió la presidencia de su bloque provincial. El dirigente platense dejó la vicepresidencia de la Cámara baja y Agustín Romo ocupó ese lugar institucional.

Matías de Urraza, coordinador de LLA en La Plata, rechazó que la llegada del diputado a la presidencia del bloque respondiera a una disputa entre Karina Milei y Santiago Caputo . “No hay ningún tipo de interna, Juanes es el apoderado partidario, con lo cual es muy lógico que tenga un lugar representativo” , sostuvo en diálogo con MDZ .

El dirigente libertario recordó que Osaba ya ejercía la vicepresidencia de la Cámara y explicó que su paso por ese cargo formó parte del recorrido hacia la conducción de la bancada. “También él venía ejerciendo la vicepresidencia, donde tomó conocimiento del funcionamiento de la Cámara” , afirmó De Urraza. El coordinador de LLA en La Plata agregó que “era natural también esperar unos meses” para concretar el enroque que finalmente se resolvió esta semana.

El diputado Juan Esteban Osaba, en diálogo con MDZ , vinculó su llegada a la jefatura con el despliegue territorial de La Libertad Avanza en la provincia. “El enroque lo que hizo fue ordenar lo que funcionaba en la práctica” , afirmó. El legislador sostuvo que asumir la conducción “no hace más que cristalizar orgánicamente el volumen político y la territorialidad que nuestro espacio provincial liderado por Sebastián Pareja despliega en toda la provincia de Buenos Aires”.

La historia de Osaba dentro de La Libertad Avanza comenzó antes de su llegada a la Legislatura bonaerense. De Urraza ubicó al actual presidente del bloque entre los dirigentes que acompañaron a Sebastián Pareja y Karina Milei en la construcción provincial del espacio desde los primeros meses de 2022. “Empezaron La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires cuando el proyecto nacional era recién embrionario” , dijo sobre aquel período.

En ese entonces, Osaba tomó un lugar dentro del desarrollo territorial del mileísmo en La Plata y su nombre ganó peso en el armado provincial que conduce Pareja. La confianza partidaria también se expresó en sus responsabilidades como apoderado y tesorero de La Libertad Avanza.

El diputado nació y se crió en La Plata; allí desarrolló su actividad profesional como publicista antes de ingresar a la política. Su trayectoria incluyó la conducción del Ente de Turismo La Plata, EMATUR, entre abril de 2016 y abril de 2019, además de una experiencia en el Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense. Su recorrido también pasó por el sector privado y por una etapa de renovación dirigencial en el Club San Luis de La Plata.

La candidatura a diputado provincial por la Octava Sección Electoral llevó después a Osaba a la Cámara baja bonaerense. La boleta libertaria también incluyó a Francisco Adorni y concentró parte de la estrategia del espacio en la capital bonaerense. Osaba asumió entonces la vicepresidencia de la Cámara y sumó una de las posiciones institucionales más relevantes para La Libertad Avanza en la provincia.

Juanes Osaba y LLA Instagram

Un esperado enroque

La llegada de Osaba a la presidencia del bloque no respondió, según De Urraza, a una decisión improvisada. El dirigente platense sostuvo que el cambio de cargos ya estaba definido desde hacía meses y “la tardanza se da por una interna del oficialismo, que demoró una reforma en el reglamento que había que hacer para no complicar la elección del vicepresidente en el enroque” y agregó que desde el oficialismo intentaron “retrasar, demorar sobre todo, el nombramiento y la elección de Agustín Romo como vicepresidente de la Cámara”.

El nuevo titular del bloque también apuntó al escenario que encontró dentro de la Cámara bonaerense. “No fue fácil porque enfrente está el kirchnerismo con su interna que embarra la cancha”, afirmó Osaba. El diputado sostuvo que el funcionamiento interno de la bancada ya estaba definido antes del cambio formal de autoridades. “Hubo que buscar, entendiendo que las herramientas institucionales deben acompañar la musculatura política real de nuestro espacio”, explicó.

La designación de Osaba quedó finalmente definida dentro de La Libertad Avanza, mientras el resto de los bloques debía estar al tanto del movimiento institucional por el cambio en la vicepresidencia. De Urraza diferenció ambas decisiones y explicó que “en el caso de las presidencias de los bloques es una cuestión interna; se la definen los miembros de cada uno de los bloques”.

El diputado Nacional y presidente de La Libertad Avanza bonaerense, Sebastián Pareja vaticino que en el 2027 gobernaran la provincia de Buenos Aires Foto: Jose Luis Carut MDZ

La conducción de la bancada suma ahora nuevas responsabilidades para Osaba en un momento atravesado por la discusión política y electoral. De Urraza lo definió como “una persona con una visión estratégica importante” y sostuvo que “tiene capacidad de conducción”. El coordinador de LLA en La Plata también señaló que el diputado “es confiable para quienes conducen este espacio en la provincia de Buenos Aires, como es Sebastián Pareja, y a nivel nacional, como es Karina Milei”.

La agenda legislativa de Osaba también atravesó conflictos que llegaron desde fuera de la Cámara. El diputado presentó junto a la tropa libertaria un proyecto para desregular el mercado inmobiliario bonaerense, en línea con una iniciativa promovida a nivel nacional por Federico Sturzenegger desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.

La propuesta buscaba eliminar la exclusividad que tienen los profesionales matriculados para intermediar en operaciones de compraventa de inmuebles. El proyecto encontró una fuerte reacción del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires, que advirtió sobre una posible “pandemia de estafas”.

El ministro de Salud bonaerense. Nicolás Kreplak

El bloque de La Libertad Avanza resolvió finalmente retirar la iniciativa de la Legislatura bonaerense. La decisión cerró uno de los debates legislativos impulsados por Osaba y dejó otro antecedente dentro de su actividad parlamentaria, que también incluyó propuestas vinculadas con la Boleta Única de Papel, las reelecciones indefinidas y la eliminación de privilegios.

La situación de IOMA abrió otro frente para el actual presidente del bloque. Osaba llevó junto al senador provincial Carlos Curestis reclamos por la obra social y entregó al ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, una carpeta con proyectos vinculados al funcionamiento del sistema sanitario.

Osaba detalló las medidas que impulsó junto a Curestis frente a los problemas de la obra social: “Ante el vaciamiento de IOMA, los problemas con las internaciones domiciliarias y las demoras en el pago a las prestadoras, nosotros hicimos varias acciones”. Entre ellas mencionó la presencia en la sede de IOMA en La Plata, la entrega de pedidos de informes y la convocatoria a una sesión para interpelar al titular del organismo, Homero Giles.

El presidente del bloque también se refirió al encuentro con Kreplak y cuestionó la respuesta del funcionario. “Hasta esta semana le pedimos explicaciones al ministro Kreplak y saltó con cualquier otro tema menos con la preocupación de la gente”, sostuvo. Osaba planteó que su postura frente a IOMA parte de los reclamos que recibe de afiliados y prestadores. “Nuestro compromiso es con la gente, escuchamos su problema y tratamos de llevarlo, visibilizarlo y darle una respuesta”, afirmó.

De Urraza ubicó ese reclamo dentro de una discusión más amplia sobre la administración provincial. “El Gobierno no solo no transparenta el tema de IOMA, sino un montón de cuestiones relacionadas con rendiciones de cuentas, ejecuciones presupuestarias en la provincia de Buenos Aires”, afirmó.

El dirigente de La Libertad Avanza también mencionó la situación de distintos hospitales, obras en escuelas y partidas presupuestarias. “Como en tantos, en todos los temas que uno toca en la provincia faltan definiciones y transparencia respecto de cómo se ejecutan distintas partidas. IOMA no es la excepción en este caso”, sostuvo.

La actividad de Osaba sobre la obra social se explica, según De Urraza, por la posición institucional que ocupaba hasta esta semana. “Hasta ahora era uno de los vicepresidentes de la Cámara de Diputados, lo cual no es un dato menor y es muy lógico que se ponga al frente de esta demanda”, dijo sobre los reclamos que también comparte con Curestis.

Juanes Osaba y Diego Santilli Instagram

Del “no es momento” a una plataforma que ya mira a 2027

Osaba todavía descartaba en febrero que La Libertad Avanza discutiera candidaturas para las próximas elecciones. El diputado planteó entonces que el espacio debía concentrarse en reformas para la provincia y aseguró que no pensaba en una eventual llegada al sillón de la intendencia platense.

Su discurso incluyó la idea de “resetear la provincia de Buenos Aires” mediante una reforma política y electoral. Osaba también cuestionó los acuerdos tradicionales dentro de la Legislatura y puso sobre la mesa la Boleta Única de Papel, el límite a las reelecciones indefinidas y la eliminación de privilegios.

La Plata ganó después mayor presencia en su construcción política. El diputado cuestionó la gestión de Julio Alak y planteó que el municipio concentraba obras y atención en una parte reducida de la ciudad, mientras otros sectores permanecían postergados. De Urraza también ubicó a Osaba dentro de la discusión electoral que comenzará a ganar volumen hacia 2027. El dirigente forma parte de la mesa política de La Libertad Avanza que conduce Sebastián Pareja en la provincia de Buenos Aires y participa de la construcción territorial del espacio.

“A nosotros nos toca como mesa política en La Libertad Avanza, que la conduce Sebastián Pareja en la provincia de Buenos Aires, y Juanes es uno de los protagonistas de esa mesa, darle a la ciudadanía el mejor menú de candidatos posibles”, sostuvo De Urraza.