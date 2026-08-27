Gabriel Bornoroni llamó a construir una alianza opositora en Córdoba con "todos los que piensan distinto al peronismo"

El presidente del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados, Gabriel Bornoroni , destacó el desempeño legislativo del oficialismo y aseguró que la estrategia para avanzar con los proyectos enviados por el presidente Javier Milei está basada en la búsqueda de acuerdos con distintos espacios políticos.

" Nosotros venimos trabajando muy bien todos los proyectos que el presidente Milei envió, que entraron por Diputados, los hemos sacado" , sostuvo el funcionario. Bornoroni explicó que el oficialismo mantiene conversaciones con diferentes bloques antes de cada sesión para alcanzar consensos sobre los proyectos que llegan al recinto.

Según detalló, las negociaciones permiten analizar modificaciones a las iniciativas antes de llevarlas al recinto. " Se ponen los temas sobre la mesa, los empezamos a dialogar y vemos de qué forma podemos agregar, quitar, sacar y vamos al recinto todos juntos".

Además de su rol en el Congreso, Bornoroni puso el foco en el escenario político de Córdoba , donde La Libertad Avanza busca consolidarse como una alternativa al peronismo, que gobierna la provincia desde hace 27 años. " Los cordobeses ya están cansados de tanto peronismo" , afirmó el diputado, quien señaló a la inseguridad y la presión impositiva como dos de las principales preocupaciones de los ciudadanos.

En particular, cuestionó el impacto de Ingresos Brutos sobre la actividad económica provincial: "Es el peor impuesto que tiene la provincia de Córdoba, que la deja en un lugar fuera de competencia con el resto".

Bornoroni apuntó contra el peronismo cordobés Juan Mateo Aberastain Zubimendi/MDZ

En ese sentido, también criticó a los gobiernos peronistas que estuvieron al frente de la provincia: "Ningún gobernador de los que fue sucediendo, De la Sota, Schiaretti y Schiaretti, se ocuparon de bajar los impuestos".

La relación entre Milei y Llaryora

Pese a sus cuestionamientos a la gestión provincial, Bornoroni diferenció sus críticas políticas de la relación institucional entre la Casa Rosada y el gobernador Martín Llaryora.

El diputado destacó el vínculo entre Llaryora y Milei y consideró que esa relación puede beneficiar a los habitantes de la provincia: "El presidente Milei sí le da prioridad a la provincia de Córdoba y tiene una muy buena relación institucional con el gobernador de Córdoba, lo cual nos beneficia a los cordobeses", afirmó.

El Gobernador de Córdoba, LLaryola, junto a Javier y Karina Milei

La estrategia de La Libertad Avanza para Córdoba

De cara al escenario electoral, Bornoroni planteó la necesidad de construir una alianza amplia que reúna a distintos sectores opositores al peronismo.

Su propuesta contempla incorporar al radicalismo, el juecismo y otros espacios políticos que compartan esa mirada: "Nosotros tenemos que hacer una gran alianza, que estén todos los que piensan distinto al peronismo y que creen en una Córdoba libre"

El diputado advirtió, además, en charla con Infobae, sobre las consecuencias de una eventual fragmentación electoral: "Si vamos divididos, posiblemente no tengamos el resultado más conveniente para ganar".

El mensaje económico de Bornoroni

Por último, el dirigente libertario defendió el rumbo económico de la administración de Milei y señaló al equilibrio fiscal y la baja de la inflación como pilares para el crecimiento: "El presidente Milei está haciendo un gran trabajo, y hay que empezar a construir una casa por los cimientos: bajando la inflación con equilibrio fiscal".

Para Bornoroni, la estabilidad debe contribuir a generar un escenario favorable para la llegada de inversiones y la creación de empleo. "Mientras más empresas inviertan en Argentina, más puestos de trabajo se generan, y los impuestos no tienen que ser un estorbo para las inversiones".