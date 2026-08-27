La nueva conducción de la UNCuyo apoyó el paro universitario por mejoras salariales

Los gremios de las universidades nacionales iniciaron este jueves medidas de fuerza por 48 horas en reclamo por mayores recursos, mejoras salariales y también por la ley de financiamiento universitario , votada en el Congreso y que no ha sido cumplida por el Poder Ejecutivo Nacional.

La medida comenzó, en el ámbito de la Universidad Nacional de Cuyo ( UNCuyo ) tanto con una conferencia de prensa como también con una caminata que se realizó en la rotonda del predio de la Universidad por parte de la Asociación de Docentes, Creadores e Investigadores de la UNCuyo (Fadiunc).

Desde el gremio, Emiliano Diez, el secretario general, señaló que si bien no tienen datos del acatamiento docente a la medida de fuerza, hubo "varios docentes y no docentes que manifestaron la necesidad de hacer el paro por el financiamiento universitario".

Por otro lado, expresó que no tenían conocimiento, al menos hasta hoy, de si les descontarían o no el día no trabajado a quienes se hayan plegado a la medida.

No obstante, a diferencia de anteriores medidas de fuerza, en este caso los gremios recibieron un apoyo del rectorado, que comanda la flamante rectora, Adriana García; lo que contrasta la situación con la gestión que dejó Esther Sánchez.

De hecho, las autoridades de la UNCuyo emitieron un comunicado oficial en el cual expresaron que entienden como "legítimas" las medidas de fuerza y que se garantizará "el respeto a estas medidas", más allá de asegurar guardias mínimas.

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"Las autoridades de la UNCuyo comprenden y comparten la preocupación de sus docentes, no docentes y estudiantes frente a la actual situación salarial y presupuestaria. El reclamo por el financiamiento es legítimo y se sostendrá de manera firme ante las instancias que correspondan", establecieron en primer lugar.

Acto seguido, marcaron que las medidas de fuerza dispuestas para este jueves y viernes son "decisiones autónomas de las organizaciones gremiales en el pleno ejercicio de sus derechos" y que, desde el Rectorado, "se garantizará el respeto a estas medidas y, al mismo tiempo, se asegurarán las guardias mínimas necesarias para el funcionamiento institucional".

"Nuestra prioridad es que la universidad continúe abierta y activa, con salarios dignos para todo su personal. Por ello, reafirmamos nuestro compromiso de diálogo con el Gobierno Nacional, responsable de garantizar los recursos económicos. Asimismo, estamos convencidos de que el diseño de soluciones y la implementación de acciones deben gestionarse en conjunto con los gremios y las agrupaciones estudiantiles", plantearon.

Y finalizaron: "Informamos a la comunidad de la UNCuyo que ya se encuentran en marcha las gestiones ante las autoridades nacionales para coordinar un espacio de encuentro donde abordar de manera urgente la problemática presupuestaria".

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