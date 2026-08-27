Paro universitario de 48 horas: las facultades se paralizan a nivel nacional para exigir la Ley de Financiamiento

Las universidades públicas de la Argentina llevarán a cabo una medida de fuerza este 27 y 28 de agosto en reclamo por la falta de transferencia de fondos presupuestarios.

El paro universitario se da en un escenario de creciente tensión entre los sindicatos y el Poder Ejecutivo por el cumplimiento de las normativas aprobadas.

Las aulas de las universidades del país permanecerán cerradas durante 48 horas tras el inicio de una medida de fuerza nacional convocada por la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) y la Federación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (FEDUBA), junto con otros gremios del sector. El paro nacional por dos días responde al parate de las partidas presupuestarias y al deterioro acumulado en los ingresos del personal académico y no docente.

La protesta se da en un escenario de creciente tensión entre los sindicatos y el Poder Ejecutivo por el cumplimiento de las normativas aprobadas para el sostenimiento de la educación superior pública.

Las claves detrás del paro universitario N/A El conflicto que paraliza el dictado de clases presenciales y virtuales en las universidades nacionales se centra en cuatro ejes fundamentales: