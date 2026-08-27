Paro universitario de 48 horas: las facultades se paralizan a nivel nacional para exigir la Ley de Financiamiento
Las universidades públicas de la Argentina llevarán a cabo una medida de fuerza este 27 y 28 de agosto en reclamo por la falta de transferencia de fondos presupuestarios.
Las aulas de las universidades del país permanecerán cerradas durante 48 horas tras el inicio de una medida de fuerza nacional convocada por la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) y la Federación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (FEDUBA), junto con otros gremios del sector. El paro nacional por dos días responde al parate de las partidas presupuestarias y al deterioro acumulado en los ingresos del personal académico y no docente.
La protesta se da en un escenario de creciente tensión entre los sindicatos y el Poder Ejecutivo por el cumplimiento de las normativas aprobadas para el sostenimiento de la educación superior pública.
Las claves detrás del paro universitario
El conflicto que paraliza el dictado de clases presenciales y virtuales en las universidades nacionales se centra en cuatro ejes fundamentales:
Partidas congeladas: Las casas de estudio denuncian la falta de envío de las partidas aprobadas en la Ley de Financiamiento Universitario —ratificada por el Congreso de la Nación—, ignorando además resoluciones y fallos judiciales vigentes.
Afectación operativa: La interrupción de giros impacta de forma directa en el pago de servicios básicos de mantenimiento edilicio, los programas de becas para estudiantes y la liquidación periódica de sueldos.
Caída salarial: Los gremios señalan que los incrementos otorgados fueron fijados de manera unilateral sin instancias paritarias. Calculan una pérdida del 30% del poder adquisitivo en términos reales y demandan una recomposición superior al 50%.
Éxodo de investigadores: La marcada brecha salarial frente al sector privado e instituciones del exterior provocó la migración de docentes equipados con posgrados y doctorados, poniendo en riesgo la calidad educativa y el desarrollo científico nacional.
Desde las agrupaciones sindicales enfatizaron que, de no recibirse una respuesta por parte del Gobierno nacional para destrabar los fondos y reabrir la negociación paritaria, la comisión directiva resolverá profundizar el plan de lucha en las próximas semanas.