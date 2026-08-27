Qué pasó con la obra de Yrigoyen y por qué todavía está cortada la calle Brasil

La obra de remodelación integral de calle Hipólito Yrigoyen lleva más de un mes desde su inicio y todavía concentra buena parte de sus trabajos sobre calle Brasil . Pese a que los primeros cortes comenzaron el 29 de junio, la remodelación integral todavía no llegó al tramo de la avenida San Martín.

A casi dos meses del inicio de los trabajos, la intervención continúa concentrada principalmente sobre calle Brasil , donde aparecieron interferencias subterráneas que obligaron a modificar el cronograma original.

El proyecto fue anunciado como una obra de gran impacto para la conexión entre la Ciudad de Mendoza y Godoy Cruz. El plan incluye la renovación de las redes de agua y cloacas, la construcción de nuevas calzadas, veredas y cunetas, y se organizó en siete etapas con una duración total estimada de 18 meses.

La aparición de redes subterráneas no contempladas obligó a modificar el cronograma. Ahora se preparan nuevos trabajos sobre Brasil y Belgrano.

La primera etapa contemplaba tareas sobre Brasil, entre Belgrano y San Martín, y sobre Yrigoyen, desde San Martín hasta Roque Sáenz Peña. Ese tramo comprende unos 235 metros lineales y, según la información difundida al comienzo de la obra, tenía un plazo estimado de cinco meses.

Sin embargo, la intervención no avanzó de acuerdo con la secuencia que muchos vecinos esperaban. Desde el 29 de junio, las excavaciones se concentraron sobre Brasil para renovar las redes de agua y cloacas, algunas de ellas con más de 40 años de antigüedad.

Qué pasó en calle Brasil

La obra integral que conecta Ciudad y Godoy Cruz continúa concentrada en Brasil. La empresa detalló las próximas tareas y los tiempos estimados. Alf Ponce / MDZ

El cambio más importante se produjo el 8 de julio, cuando Aysam informó un nuevo corte en la intersección de Brasil con Belgrano y San Juan. La empresa explicó que durante las excavaciones habían aparecido interferencias subterráneas que no estaban contempladas en el proyecto inicial. Por ese motivo, fue necesario construir dos nuevas bocas de registro y reubicar una red cloacal terciaria.

Para esas tareas, Aysam había anunciado un plazo estimado de 25 días desde el 8 de julio. Por lo que el plazo inicialmente comunicado ya quedó superado si se cuentan las jornadas transcurridas desde aquel día.

Sin embargo, desde Aguas Mendocinas (Aysam) aseguran que la obra se mantiene dentro de los plazos previstos. La empresa explicó a MDZ que durante estas semanas se realizaron tareas que no estaban originalmente previstas para este momento del cronograma, además de estudios de sondeo que correspondían a etapas posteriores y que finalmente fueron adelantados.

Aysam también señaló que las interferencias encontradas en el inicio de los trabajos ya fueron resueltas. Durante esta semana y por los próximos 21 días, la empresa prevé realizar el hormigonado en el sector de Belgrano y San Juan, una vez finalizadas las tareas de preparación y compactación del terreno.

Qué viene ahora

Este fue el anuncio de Aguas Mendocinas sobre la extenciónde los trabajos sobre calle Brasil. Aysam

El próximo cambio importante llegará una vez que quede liberado el tramo de Belgrano y San Juan. Según la actualización brindada por Aysam, eso ocurriría en aproximadamente 30 días y, recién después, comenzarán los trabajos de demolición sobre avenida San Martín.

Esa intervención tendrá una particularidad para reducir el impacto en el tránsito: la demolición de San Martín se realizará a media calzada. De esta manera, se buscará mantener parte de la circulación mientras avanza una de las etapas que más modificaciones generará para quienes se mueven entre Ciudad y Godoy Cruz.

El movimiento que comienza a verse ahora sobre Yrigoyen será apenas el inicio de una intervención que irá cambiando de frente a medida que se complete cada tramo. Mientras tanto, vecinos, comerciantes y conductores deberán continuar adaptándose a los desvíos previstos, en una obra que busca avanzar por etapas para evitar que toda la traza permanezca cerrada al mismo tiempo.

Los detalles técnicos

En cuanto al tramo de calle Brasil, entre San Martín y Belgrano/San Juan, correspondiente a la primera etapa de la obra, los trabajos se encuentran en plena fase de ejecución, cumpliendo con los plazos previstos.

Luego de realizar la demolición de pavimentos en las áreas designadas para la intervención, se dio inicio a las excavaciones para la construcción de las bocas de registro correspondientes a esta etapa.

Actualmente, se encuentran concluidas 4 de las 5 bocas de registro necesarias para este tramo. Debido a las interferencias subterráneas detectadas en el sector, las tareas de excavación se están ejecutando de manera manual.

En detalle, las tareas técnicas concretadas:

Instalación de 64 metros de cañería de PVC CL de diámetro nominal 500 mm, sobre un total de 80 metros proyectados para esta etapa.

Instalación de 20 metros de cañería de PVC CL de diámetro nominal 160 mm.

Llenado de 4 fustes con hormigón H30, destinados a las BR, y ejecución de fondo de losa para una boca de registro más.