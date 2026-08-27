Anses concentra los pagos de este jueves 27 en dos prestaciones: quiénes cobran

La Anses entra en los últimos días del calendario de agosto con acreditaciones para jubilados y beneficiarios de la Prestación por Desempleo.

La Anses paga este jueves 27 de agosto a jubilados con haberes superiores al mínimo cuyos DNI terminan en 4 y 5.

Agosto empieza a transitar sus últimas jornadas de cobro y este jueves 27 la Anses tendrá un calendario mucho más reducido que durante la primera mitad del mes. Solo dos prestaciones avanzarán por terminación de DNI: las jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo y la Prestación por Desempleo.

Para los jubilados y pensionados que cobran por encima de la mínima, el jueves corresponderá a quienes tengan documentos terminados en 4 y 5. Este grupo comenzó a recibir sus haberes el martes 25 y concentra sus acreditaciones durante los últimos días hábiles de agosto.

La otra prestación que tendrá depósitos durante la jornada será Desempleo Plan 1. En este caso, cobrarán los titulares cuyos DNI finalicen en 6 y 7. El monto no es igual para todos los beneficiarios, ya que depende, entre otros factores, de los salarios anteriores y de los aportes registrados.

La Prestación por Desempleo también forma parte de los pagos de Anses del jueves, con los DNI finalizados en 6 y 7. Shutterstock ¿Cuánto cobran los jubilados en agosto? Las jubilaciones y pensiones recibieron este mes un incremento del 1,89%. A partir de esa actualización, el haber mínimo quedó establecido en $419.775,93, mientras que el haber máximo ascendió a $2.824.694,49.

El bono extraordinario previsional de hasta $70.000 también se mantiene durante agosto. El monto completo corresponde a quienes perciben hasta el haber mínimo, mientras que aquellos que lo superan reciben un refuerzo proporcional únicamente si sus ingresos previsionales quedan por debajo de $489.775,93.