Anses confirmó las fechas de cobro de septiembre: cuándo cobran los jubilados
Anses definió el calendario de pagos de septiembre para jubilados y pensionados. Las fechas de cobro se organizan según la terminación del DNI.
Anses definió las fechas de cobro de septiembre para jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas. El cronograma establece los días de acreditación según el último número del DNI y contempla distintos grupos de pago según el monto de los haberes.
Pensiones No Contributivas
Los titulares de Pensiones No Contributivas cobran desde la segunda semana de septiembre. Las fechas se distribuyen de acuerdo con la terminación del DNI:
- DNI terminados en 0 y 1: desde el 8 de septiembre.
- DNI terminados en 2 y 3: desde el 9 de septiembre.
- DNI terminados en 4 y 5: desde el 10 de septiembre.
- DNI terminados en 6 y 7: desde el 11 de septiembre.
- DNI terminados en 8 y 9: desde el 14 de septiembre.
Jubilados y pensionados: fechas según el monto del haber
El cronograma de Anses también contempla a los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). En este caso, las fechas de cobro se dividen según el monto del haber mensual: quienes cobran hasta el límite establecido para el primer intervalo tienen un cronograma, mientras que quienes superan ese monto tienen otro.
Quienes no superan el primer intervalo
- DNI terminados en 0: desde el 8 de septiembre.
- DNI terminados en 1: desde el 9 de septiembre.
- DNI terminados en 2: desde el 10 de septiembre.
- DNI terminados en 3: desde el 11 de septiembre.
- DNI terminados en 4: desde el 14 de septiembre.
- DNI terminados en 5: desde el 15 de septiembre.
- DNI terminados en 6: desde el 16 de septiembre.
- DNI terminados en 7: desde el 17 de septiembre.
- DNI terminados en 8: desde el 18 de septiembre.
- DNI terminados en 9: desde el 21 de septiembre.
Quienes superan el primer intervalo
- DNI terminados en 0 y 1: desde el 22 de septiembre.
- DNI terminados en 2 y 3: desde el 23 de septiembre.
- DNI terminados en 4 y 5: desde el 24 de septiembre.
- DNI terminados en 6 y 7: desde el 25 de septiembre.
- DNI terminados en 8 y 9: desde el 28 de septiembre.
Hasta cuándo se pueden cobrar las prestaciones
El documento de la Dirección General de Finanzas de Anses estableció el 9 de octubre de 2026 como fecha límite de validez para las Órdenes de Pago Previsional y los Comprobantes de Pago correspondientes al SIPA y a las Pensiones No Contributivas.