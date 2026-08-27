Anses confirmó las fechas de cobro de septiembre: cuándo cobran los jubilados

Anses definió el calendario de pagos de septiembre para jubilados y pensionados. Las fechas de cobro se organizan según la terminación del DNI.

Anses definió las fechas de cobro de septiembre para jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas. El cronograma establece los días de acreditación según el último número del DNI y contempla distintos grupos de pago según el monto de los haberes.

Cuándo cobran los jubilados de Anses en septiembre. Anses Pensiones No Contributivas Los titulares de Pensiones No Contributivas cobran desde la segunda semana de septiembre. Las fechas se distribuyen de acuerdo con la terminación del DNI:

DNI terminados en 0 y 1: desde el 8 de septiembre.

DNI terminados en 2 y 3: desde el 9 de septiembre.

DNI terminados en 4 y 5: desde el 10 de septiembre.

DNI terminados en 6 y 7: desde el 11 de septiembre.

DNI terminados en 8 y 9: desde el 14 de septiembre. Jubilados y pensionados: fechas según el monto del haber El cronograma de Anses también contempla a los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). En este caso, las fechas de cobro se dividen según el monto del haber mensual: quienes cobran hasta el límite establecido para el primer intervalo tienen un cronograma, mientras que quienes superan ese monto tienen otro.