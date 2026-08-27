Semana del Bodegón Porteño: todas las promociones que podés aprovechar antes de que termine
La Semana del Bodegón Porteño sigue hasta el viernes 28 de agosto con platos clásicos, descuentos y menús especiales en distintos restaurantes de CABA.
La Semana del Bodegón Porteño sigue hasta el viernes 28 de agosto con descuentos, menús especiales y platos clásicos en distintos restaurantes de la Ciudad de Buenos Aires. La propuesta incluye opciones de milanesas, pastas, carnes y postres a precios promocionales para aprovechar durante los últimos días del evento.
Semana del Bodegón Porteño: cuáles son las promociones
La iniciativa, organizada por BA Capital Gastronómica junto con la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (AHRCC), reúne decenas de bodegones de distintos barrios porteños.
Entre las propuestas disponibles se encuentran:
- Cucina D'Onore: Lasagna della nonna a $15.900 y Gnocchi Verdi ai quattro formaggi a $12.900.
- La Ochavita: canelones gratinados al horno de barro a $14.000.
- Almacén y Bar Lavalle: carne al horno con puré de papas a $20.000.
- La Farola de Devoto: milanesa a la napolitana con guarnición a $38.000 para dos personas y versión XL para cuatro a $59.000.
- Café Cortázar: menú con pastel de papa y carne, chocotorta y bebida por $26.000.
- Bar Plaza Dorrego: menú de osobuco con polenta, postre de queso y dulce y bebida por $28.000.
- Pietro Cantina: spaghetti con albóndigas a $19.500.
- Feriado Cantina: 20% de descuento directo sobre los platos de la carta habitual.
Qué bodegones participan
La propuesta incluye restaurantes de distintos barrios de la Ciudad, entre los que aparecen Bar El Federal, El Imparcial, El Globo, Rotisería Miramar, Yiyo el Zeneize, La Pulpería del Cotorro, Cervecería López, Café Margot, El Viejo Buzón, Don Juan, La Pipeta, Pepito y Beba Cocina, entre otros.
Dónde consultar todas las promociones
Para conocer la lista completa de restaurantes participantes, sus ubicaciones y las propuestas de cada uno, se puede consultar el mapa interactivo de la Semana del Bodegón Porteño.
La iniciativa se extiende hasta el viernes 28 de agosto, por lo que quedan pocos días para aprovechar los descuentos y menús especiales en los bodegones adheridos.