La Ciudad de Mendoza ofrecerá atención veterinaria gratuita durante todo septiembre

Con el objetivo de promover la tenencia responsable y facilitar el acceso a controles básicos, la Ciudad de Mendoza pondrá en marcha durante septiembre un cronograma de atención veterinaria gratuita para animales de compañía . La propuesta contempla castraciones, vacunación antirrábica, desparasitación y consultas médicas, con distintas modalidades según el servicio.

Las prestaciones se distribuirán entre el Centro Veterinario La Favorita y el Móvil Veterinario , dos espacios destinados a acercar la atención a vecinos de distintos sectores de la capital. En ambos casos, algunas prácticas requieren turno previo a través de la Línea 147 , mientras que otras se brindarán por orden de llegada.

El esquema también establece condiciones específicas para las castraciones y restricciones vinculadas con determinadas características físicas y razas. Antes de una intervención quirúrgica, además, el animal deberá superar una evaluación clínica que determinará si se encuentra en condiciones adecuadas para ser operado.

El Centro Veterinario La Favorita funcionará durante todo septiembre, del 1 al 30, en avenida Libertador s/n , con atención de 8.30 a 12.30 . Allí se realizarán castraciones, vacunaciones antirrábicas, desparasitaciones y consultas veterinarias básicas.

Septiembre llega con un renovado esquema de atención veterinaria gratuita en la Ciudad de Mendoza.

Para las castraciones , es necesario solicitar un turno previamente a través de la Línea 147 . Un requisito fundamental es que la mascota sea trasladada por la misma persona que gestionó el turno, ya que los datos deben coincidir con los registrados en el sistema.

En cambio, la vacunación antirrábica y la desparasitación no requieren turno y se atenderán por demanda espontánea, de acuerdo con el orden de llegada. Las consultas veterinarias básicas estarán disponibles los martes, miércoles y jueves por la mañana, también sin turno previo.

Móvil Veterinario: dónde funciona y qué prestaciones ofrece

El segundo punto de atención será el Móvil Veterinario, ubicado en la playa de estacionamiento municipal, con ingreso por calle España, cerca de la esquina con avenida Peltier. El servicio funcionará los martes y miércoles, con presentación a las 14.

En este espacio también se realizarán castraciones con turno previo, que deberá solicitarse exclusivamente mediante la Línea 147. Para acceder a la intervención será necesario acreditar residencia en la Ciudad de Mendoza mediante el DNI y, al igual que en La Favorita, la mascota deberá concurrir acompañada por la persona que gestionó el turno.

La vacunación antirrábica y la desparasitación se brindarán sin turno, por orden de llegada, durante los días de atención. Un punto importante es que el Móvil Veterinario no ofrece consultas clínicas, por lo que quienes necesiten una evaluación médica deberán recurrir al Centro Veterinario La Favorita.

Qué animales no pueden acceder a las castraciones

La Ciudad de Mendoza estableció restricciones para las esterilizaciones quirúrgicas por criterios de seguridad e idoneidad médica veterinaria. No se realizarán estos procedimientos a perros y gatos de razas o cruzas braquicéfalas, ni a animales de tamaño mini.

Entre los caninos excluidos se encuentran el Bulldog inglés y francés, Pug, Boston Terrier, Shih Tzu, Pequinés, Boxer, Dogo de Burdeos, Mastín napolitano, Shar Pei y Chihuahua.

En el caso de los felinos, la restricción alcanza, entre otros, a los gatos Persa e Himalayo. La medida responde a las condiciones particulares que pueden presentar determinados animales durante una intervención quirúrgica.

Además, contar con un turno otorgado mediante la Línea 147 no garantiza automáticamente la realización de la cirugía. Todos los animales deberán atravesar una evaluación clínica final a cargo del profesional veterinario, quien determinará si presentan las condiciones físicas necesarias para someterse a la intervención.