Todos los aumentos de septiembre 2026: cuánto suben prepagas, transporte, alquileres y tarifas

Septiembre llega con nuevos aumentos que impactan en los gastos fijos de los hogares. Desde el primer día del mes, se vienen subas en prepagas, transporte público, peajes y colegios privados, mientras que alquileres, luz, gas y agua también tendrán cambios en sus valores.

Las cuotas de las empresas de medicina prepaga subirán entre 1,9% y 3,11% durante septiembre, según la empresa, el plan y, en algunos casos, la región.

Entre los principales aumentos de septiembre se destaca la suba de la luz. Foto: NA

Entre los principales incrementos se encuentran:

En algunos casos, los aumentos también alcanzan a los copagos.

El transporte tendrá nuevos valores desde el 1° de septiembre. En CABA, los colectivos y el subte aumentarán 4,1%, mientras que los colectivos de la Provincia de Buenos Aires tendrán una suba del 4,3%.

En los colectivos bonaerenses, las líneas numeradas del 200 en adelante tendrán las siguientes tarifas con SUBE registrada:

Hasta 3 kilómetros: $1.158,97.

Entre 3 y 6 kilómetros: $1.303,83.

Entre 6 y 12 kilómetros: $1.448,71.

Entre 12 y 27 kilómetros: $1.738,45.

Más de 27 kilómetros: $2.043,84.

En CABA, el boleto de colectivo partirá de $887,99 para los recorridos de hasta 3 kilómetros.

Trenes del AMBA

El boleto mínimo de las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín, Urquiza, Roca, Belgrano Norte y Belgrano Sur aumentará 14,29%.

Con SUBE registrada, el pasaje mínimo pasará de $420 a $480.

Subte

El boleto general con SUBE registrada quedará en $1.753, mientras que el valor para quienes tengan la tarjeta sin registrar será de $2.541,10. El Premetro costará $613,55.

También seguirán vigentes los descuentos por cantidad de viajes realizados durante el mes.

Peajes

Los peajes de las autopistas administradas por AUSA aumentarán 4,1% desde el 1° de septiembre.

Para vehículos livianos, el valor en las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno será de $4.707,81 en horario normal y $6.671,74 en hora pico.

En Illia, Sarmiento y Salguero, las tarifas serán de $1.961,39 y $2.773,69, respectivamente. El Paseo del Bajo tendrá una tarifa de $10.416,61 para vehículos livianos.

Alquileres

Los alquileres con contratos que establecen actualizaciones según el IPC también tendrán modificaciones en septiembre. El porcentaje depende del período de actualización acordado entre el propietario y el inquilino.

Como referencia, con los últimos datos disponibles, un alquiler de $650.000 tendría estos valores aproximados:

Ajuste trimestral de 6,22%: $690.461.

Ajuste cuatrimestral de 8,99%: $708.413.

El porcentaje exacto depende de las fechas incluidas en cada contrato.

Colegios privados

Los colegios privados con aporte estatal también tendrán aumentos en septiembre.

En CABA, los aranceles podrán subir hasta 4,2%, mientras que en la Provincia de Buenos Aires el incremento autorizado es del 2,5%.

Las subas alcanzan a establecimientos de gestión privada que reciben subsidios estatales.

Luz y gas

Las tarifas de electricidad y gas también tendrán modificaciones en septiembre. Los nuevos cuadros tarifarios de Edenor, Edesur, Metrogas y Naturgy BAN se conocen a través de las publicaciones oficiales de fin de mes.

Además, desde septiembre baja de 300 kWh a 150 kWh el tope de consumo subsidiado para la electricidad.

Agua

La tarifa de AySA tendrá un cambio importante desde septiembre: deja de aplicarse el tope del 3% mensual que rigió entre mayo y agosto.

A partir del próximo mes, el aumento quedará determinado por la fórmula de actualización automática basada en el Coeficiente de Modificación K, sin ese límite.