El SMN anuncia lluvias, tormentas y descenso térmico en AMBA, Córdoba y Santa Fe

El último tramo de agosto llegará con un marcado cambio en las condiciones meteorológicas en buena parte del centro del país, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ). Después de jornadas con temperaturas elevadas para la época, el ingreso de un frente frío durante el jueves provocará lluvias, tormentas aisladas, ráfagas y un descenso térmico en distintas provincias.

El escenario será diferente según la región: mientras el Área Metropolitana de Buenos Aires ( AMBA ) tendrá una jornada gris, húmeda y con precipitaciones, Córdoba experimentará un brusco cambio de temperatura acompañado por fuertes vientos. En Santa Fe, en tanto, se esperan lluvias y algunas tormentas aisladas, con nubosidad que podría mantenerse durante varios días.

En el AMBA, el jueves 27 será la jornada de mayor inestabilidad. El avance de un frente frío favorecerá el desarrollo de lluvias desde la madrugada o las primeras horas de la mañana.

Las precipitaciones podrían presentarse de manera intermitente durante buena parte del día y se esperan tormentas aisladas pero no de intensidad significativa. Los acumulados estimados rondarían entre 10 y 20 milímetros, mientras que la mejora comenzaría hacia la tarde, cuando el frente avance hacia el norte.

En Córdoba el cambio será mucho más marcado desde las primeras horas del jueves. La provincia pasará de una jornada con temperaturas cercanas a los 30 grados a un escenario mucho más frío.

El frente frío ingresará durante la madrugada y se hará sentir con mayor intensidad en Córdoba capital y el área metropolitana a primera hora de la mañana. El fenómeno estará acompañado por fuertes ráfagas del oeste y sudoeste, especialmente en el sector oeste de la ciudad y localidades cercanas.

Las ráfagas podrían levantar polvo y generar reducción de visibilidad en algunos sectores. Además, se espera un marcado descenso térmico: alrededor de 10 grados por debajo de los valores registrados durante el miércoles.

La inestabilidad también tendrá presencia en la provincia. Las mayores probabilidades de precipitaciones se concentrarían principalmente en sectores del centro y sur cordobés.

El SMN anuncia lluvias en Santa Fe

En Santa Fe, el jueves 27 estará marcado por el cielo parcial a totalmente nublado, con lluvias y probabilidad de tormentas aisladas. En la ciudad de Santa Fe y alrededores se prevé viento leve a moderado del sur y posibilidad de ráfagas más intensas.

Según el SMN, la nubosidad será más abundante en el centro y sur provincial, mientras que el norte tendrá mayores períodos de cielo despejado. Las precipitaciones podrían aparecer hacia el final de la jornada.