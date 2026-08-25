AMBA: cuándo llegan las tormentas y bajarán las temperaturas

El invierno entra en sus últimos días y el tiempo comienza a mostrar señales de cambio en el AMBA . Después de las bajas temperaturas registradas durante el inicio de la semana, el viento norte favorecerá un repunte térmico antes del regreso de la inestabilidad.

Este miércoles será el día más agradable climatológicamente de la semana. El viento norte continuará aportando aire templado y las temperaturas máximas podrían ubicarse entre 19 y 20 grados.

Sin embargo, la humedad también irá aumentando progresivamente, como anticipo del cambio de tiempo. Durante las últimas horas del miércoles no se descarta algún chaparrón aislado, aunque las mayores probabilidades de precipitaciones llegarán durante la jornada siguiente.

El jueves será el día más inestable de la semana. El avance de un frente frío favorecerá el regreso de las precipitaciones al AMBA y algunos modelos meteorológicos también contemplan la posibilidad de tormentas aisladas.

Las lluvias podrían comenzar durante la madrugada o las primeras horas de la mañana y mantenerse de manera intermitente durante buena parte del día. Por el momento, el escenario previsto no indica fenómenos de intensidad significativa. Las precipitaciones serían entre débiles y moderadas, con acumulados estimados de 10 a 20 milímetros.

¿Llega la tormenta de Santa Rosa al AMBA?

La llegada de las lluvias en los últimos días de agosto vuelve a poner sobre la mesa la tradicional tormenta de Santa Rosa, aunque el fenómeno popular no tiene una fecha meteorológica fija.

El episodio ocurrirá pocos días antes del cierre de agosto y del comienzo de la primavera meteorológica, pero todavía no puede establecerse que se trate de la tradicional tormenta asociada a esta época del año.

La buena noticia es que el frente frío no provocaría un nuevo descenso marcado de las temperaturas. Después del jueves ingresará aire algo más fresco, pero no se espera otra irrupción de características polares. El viernes volverá el tiempo más estable, con períodos de sol y algunas nubes.

Para esa jornada se prevén mínimas cercanas a 11 grados y máximas alrededor de 17 grados. La tendencia se mantendría durante el próximo fin de semana, que por ahora se presenta con condiciones favorables para las actividades al aire libre y temperaturas propias de los últimos días del invierno.