Tormenta de Santa Rosa 2026: cuándo llega y qué dice la ciencia sobre el mito

Los últimos días de agosto vuelven a poner en escena a la Tormenta de Santa Rosa , uno de los fenómenos meteorológicos más conocidos de la Argentina. Cada año, cuando se aproxima el 30 de agosto, reaparece la misma pregunta: ¿cuándo llegará en 2026?

La meteorología no establece una fecha determinada para este fenómeno. El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) toma como referencia un período que va desde el 25 de agosto hasta el 4 de septiembre.

En 2026, esa ventana ya está en marcha y los días comprendidos entre el viernes 28 y el domingo 30 de agosto aparecen como un período de interés por la posibilidad de cambios en las condiciones del tiempo en diferentes regiones del país.

De todos modos, una tormenta que se produzca algunos días antes o después del 30 de agosto también suele ser identificada popularmente como la de Santa Rosa.

La tradición está vinculada con Santa Rosa de Lima, cuya festividad se celebra el 30 de agosto . La historia se remonta a comienzos del siglo XVII, cuando Isabel Flores de Oliva, conocida posteriormente como Santa Rosa de Lima, habría rezado ante la amenaza de una invasión de corsarios holandeses.

Según la leyenda, un fuerte temporal se desató sobre las costas de Lima y habría impedido que la flota enemiga desembarcara. Con el paso del tiempo, aquel episodio quedó asociado con las tormentas que suelen registrarse cerca del final del invierno.

Así nació una tradición que se extendió por Argentina y otros países de la región.

Mitos y realidad

¿La tormenta ocurre todos los años? No. Este es uno de los principales puntos que aclara el Servicio Meteorológico Nacional. Los registros del Observatorio Central Buenos Aires muestran que entre 1906 y 2024 hubo tormentas dentro del período comprendido entre el 25 de agosto y el 4 de septiembre en algunos años, pero no en todos.

Además, que se produzca una tormenta en esas fechas no significa necesariamente que sea un fenómeno extraordinario. Tampoco tiene por qué presentar una intensidad mayor a la de otros temporales registrados durante el año.

Por eso, desde el punto de vista de la ciencia, la Tormenta de Santa Rosa no constituye un evento meteorológico puntual, sino una denominación popular utilizada para referirse a las tormentas que pueden presentarse alrededor de esta época.

Qué explica la ciencia

La explicación meteorológica está relacionada con el cambio de estación. A medida que se aproxima la primavera, aumenta de manera gradual la energía solar y comienzan a ingresar con mayor frecuencia masas de aire cálido y húmedo provenientes del norte. Al mismo tiempo, todavía persisten incursiones de aire frío vinculadas con el invierno.

El encuentro entre ambas masas de aire, combinado con distintas perturbaciones atmosféricas, puede generar condiciones favorables para la formación de tormentas, lluvias, ráfagas y actividad eléctrica.

Es decir que existe una explicación física detrás de la mayor frecuencia de estos fenómenos durante el cierre de agosto y el comienzo de septiembre.

La cercanía del 30 de agosto puede coincidir con un período de mayor inestabilidad, pero no existe una regla meteorológica que obligue a que una tormenta ocurra exactamente ese día. Las estadísticas muestran que la actividad de tormentas puede presentarse con cierta frecuencia durante esta ventana, aunque no todos los años se registra un temporal importante.

Así, la famosa Santa Rosa combina una antigua tradición religiosa con un fenómeno que tiene una explicación atmosférica concreta. Mientras la creencia popular espera su llegada cada año, la meteorología observa las condiciones de temperatura, humedad, circulación del aire y perturbaciones que realmente determinan cuándo pueden producirse las tormentas.