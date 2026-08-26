Llega el eclipse lunar: ¿hay que usar anteojos para verlo?

El eclipse parcial de Luna puede verse desde Argentina la noche del jueves 27 al viernes 28 de agosto. El fenómeno alcanzará una cobertura cercana al 93% de la superficie visible de la Luna y, como pasa con este tipo de eventos, muchos se preguntan si hace falta tomar alguna precaución para observarlo.

Los eclipses de Luna pueden observarse a simple vista y sin ningún tipo de protección ocular. A diferencia de un eclipse solar, mirar la Luna durante este fenómeno no representa un riesgo para la vista.

No obstante, para apreciar el eclipse con mayor detalle se puede utilizar binoculares o telescopios, que permiten seguir mejor el avance de la sombra terrestre sobre la superficie lunar.

El eclipse puede verse completo desde toda la Argentina y gran parte de América. También desde sectores de África, Europa y la Antártida.

El fenómeno comenzará durante la noche del jueves y alcanzará su punto máximo durante la madrugada del viernes.

Las principales etapas serán:

22.24: ingreso en penumbra.

23.33: ingreso en la umbra, la zona más oscura de la sombra terrestre.

1.13: máximo del eclipse, con una cobertura aproximada del 93% de la superficie visible de la Luna.

2.52: salida de la umbra.

4.01: salida de la penumbra.

La fase de eclipse propiamente dicha tendrá una duración de 3 horas y 18 minutos, sin contar las etapas penumbrales, que son más difíciles de percibir a simple vista. Si se incluyen esas fases, el fenómeno se extenderá durante 5 horas y 38 minutos.

Por qué la Luna puede verse rojiza durante el eclipse

Aunque se trata de un eclipse parcial y no total, durante el máximo puede apreciarse una tonalidad rojiza o anaranjada sobre la superficie lunar.

Esto ocurre porque parte de la luz del Sol atraviesa la atmósfera terrestre antes de llegar a la Luna. En ese recorrido, la atmósfera filtra y dispersa algunos colores y hace que predominen los tonos rojizos.

El aspecto final puede variar según las condiciones de la atmósfera. El polvo, el humo, las cenizas volcánicas, la contaminación y la humedad pueden influir en la intensidad del color, que puede ir desde un naranja suave hasta un rojo más intenso o amarronado.

Dónde observar el eclipse lunar en Buenos Aires

El Planetario Galileo Galilei organizó una actividad especial para seguir el eclipse con telescopios y una proyección directa de la imagen telescópica en pantalla grande.

El cronograma es:

23.00: bienvenida, radio abierta, música, intervenciones de los divulgadores y mapping.

00.00: comienza la observación mediante telescopios y la proyección de la imagen.

23.00 a 1.00: estación accesible con actividades inclusivas.

3.00: cierre del evento.

La actividad se suspende por lluvia.