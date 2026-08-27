Godoy Cruz: rescataron a una perrita desnutrida durante un allanamiento y finalmente fue adoptada

La Municipalidad de Godoy Cruz intervino ante un caso de maltrato animal detectado durante un procedimiento judicial y puso bajo resguardo a una perrita que se encontraba en condiciones de extrema vulnerabilidad. El animal presentaba un marcado deterioro físico debido al abandono, la desnutrición y la falta de cuidados.

El allanamiento se realizó a mediados de junio, en el marco de una investigación por una presunta banda dedicada al robo de choferes de aplicaciones de transporte. Durante el operativo, los efectivos encontraron elementos vinculados con la causa y también descubrieron a la perrita en avanzado estado de desnutrición.

Ante la situación, se dio intervención al municipio para garantizar la protección del animal y comenzar un proceso de recuperación. Desde ese momento, quedó bajo custodia municipal y recibió atención veterinaria, alimentación adecuada y cuidados permanentes.

Durante las semanas siguientes, el equipo a cargo realizó un seguimiento de su evolución para controlar su estado de salud. Con atención veterinaria y una alimentación adecuada, la perrita logró recuperarse progresivamente de las consecuencias físicas provocadas por el abandono.

Con la autorización correspondiente de la Fiscalía para disponer del animal, se avanzó además con su esterilización y la colocación de un microchip de identificación. De esta manera, completó distintas instancias destinadas a mejorar su bienestar y favorecer una futura adopción responsable.

La perrita fue rescatada durante un allanamiento en Godoy Cruz y, tras varias semanas de recuperación, encontró una familia.

Mientras permanecía bajo resguardo municipal, varias personas conocieron su historia y se interesaron en brindarle un hogar. Entre ellas estuvo una familia que siguió de cerca el proceso y que, durante las semanas de recuperación, se acercaba periódicamente para visitarla.

Finalmente encontró una familia que la adoptó

Luego de evaluar a los postulantes, se seleccionó a la familia que acompañó de cerca la evolución de la perrita. El vínculo construido durante ese período fue uno de los factores que permitió avanzar con la adopción.

Este miércoles llegó el momento esperado: la perrita fue entregada en adopción.

Después de atravesar una historia marcada por el hambre, el abandono y el maltrato, el animal comenzó una nueva etapa junto a una familia de Godoy Cruz dispuesta a brindarle los cuidados, la protección y el afecto que necesita. Su recuperación permitió que dejara atrás las condiciones en las que fue encontrada y tuviera una segunda oportunidad.