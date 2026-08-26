Robaban con inhibidor de alarmas en un hipermercado y cayeron con su bebé de 8 meses en brazos

Una pareja fue detenida la tarde del martes luego de ser descubiertos in fraganti robando con inhibidor de alarmas en la playa de un reconocido hipermercado de Godoy Cruz . Los sospechosos, que llevaban un bebé de 8 meses, cayeron con el aparato utilizado para cometer los ilícitos y un vehículo en el que se movilizaban.

El procedimiento tuvo lugar pasadas las 19 del citado día cuando un hombre, acompañado por su hijo, ingresó a comprar al Carrefour Maxi , ubicado en avenida San Martín , entre calles Carola Lorenzini y Rivadavia, y estacionó su camioneta Toyota Hilux en la playa de la sucursal.

Luego de algunos minutos, salió del hipermercado e inesperadamente se encontró con un sujeto que estaba dentro de su vehículo, intentando sustraer elementos de valor.

Al notar la presencia del propietario del rodado, el sospechoso se dio a la fuga corriendo en dirección al oeste. Fue allí que el hombre comenzó a gritar pidiendo auxilio y un comerciante de la zona realizó la aprehensión ciudadana del malviviente sobre avenida San Martín, en el cruce con calle Paraná, frente al zanjón Maure .

En ese momento, arribó hasta el lugar personal de la Unidad Ciclística de Acción Rápida Godoy Cruz ( UCAR ), que efectivizó la detención del sindicado ladrón y también asitió a la víctima del ilícito.

El inhibidor de alarmas incautado en el interior del auto de los presuntos ladrones. Gentileza.

En tanto, los uniformados chequearon las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del hipermercado y así constataron que el maleante se movilizaba a bordo de un Renault Fluent, el cual había quedado estacionado en la playa.

Con un bebé en brazos

Inmediatamente, el personal fue a verificar el vehículo y descubrieron que en el interior se encontraba una mujer con un bebé de ocho meses en brazos, de acuerdo con la información policial. Al entrevistarla, trató de zafar diciendo que estaba esperando que su padre saliera de comprar, pero el relato resultó poco creíble para los funcionarios.

Acto seguido, tomaron los datos de la patente del automóvil y constataron que estaba a nombre de Joaquín Ramiro López Sullca, el sujeto de 39 años que acababa de ser atrapado por el intento de robo.

El Renault Fluent en el que se movilizaba la pareja. MDZ.

Eso complicó la situación de la mujer, individualizada como Johana Estefanía Pérez Vargas (35), quien también fue aprehendida. Al requisar el vehículo, los policías dieron con una radio V/UHF, las cuales suelen ser utilizadas como inhibidores de señal de alarmas.

Frente a eso, desde la Oficina Fiscal Godoy Cruz dispusieron el traslado de la pareja a la Estación Transitoria de Detenidos y Aprehendidos (Es.Tra.D.A), donde quedaron alojados a la espera de que la Justicia defina su situación procesal.

Asimismo, se solicitaron los trabajos de la Policía Científica sobre el Renault Fluent y la Toyota Hilux, en busca de rastros genéticos y huellas que permitan avanzar en la investigación.

Por último, se le dio intervención a los Equipos Técnicos Interdisciplinarios (ETI) para definir la situación del hijo de los dos sospechosos, señalaron fuentes allegadas a la causa.