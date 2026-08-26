Declaró la esposa de Aníbal Lotocki y detalló su rol el día que murió Cristian Zárate

Majo Favarón, esposa de Aníbal Lotocki , declaró este miércoles como testigo ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº17 de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco del juicio por la muerte de Cristian Zárate. Explicó cuál era su función como secretaria y reconstruyó las comunicaciones que mantuvo antes y después de la intervención quirúrgica.

La mujer contó que había hablado con Zárate en los días previos a la operación para coordinar cuestiones vinculadas con la cirugía y los estudios prequirúrgicos. Según relató, también fue quien le informó que debía postergarse el procedimiento previsto para comienzos de abril de 2021, debido a que Lotocki había sido contacto estrecho de una persona con Covid-19.

“Lo llamé para reprogramar la fecha, se mostró muy enojado, me alzó la voz, porque me dijo que estaba apurado, a lo que le respondí que le podíamos devolver la seña, pero se negó”, señaló Favarón durante su declaración.

La primera en interrogarla fue la fiscal María Luz Castany, quien buscó establecer desde cuándo Lotocki trabajaba en CEMECO y qué conocimiento tenía Favarón sobre las prácticas que se realizaban allí. La testigo sostuvo que desconocía qué procedimientos se llevaban adelante en la clínica, aunque indicó que su esposo operaba en ese establecimiento desde aproximadamente 2019.

Durante la audiencia, la fiscalía reprodujo distintos audios correspondientes a los días previos a la intervención y al período posterior a la muerte de Zárate. Favarón aclaró que no estuvo físicamente en la clínica el jueves 15 ni el viernes 16 de abril, aunque aseguró que mantenía comunicación permanente con Lotocki, con la instrumentadora quirúrgica Florencia Marina Krzeczek y con la secretaria Katherine Mailen Francavilla.

Uno de los audios estuvo relacionado con el estado del paciente después de la operación. Favarón explicó que Zárate se encontraba alterado y que, ante esa situación, comenzó a intercambiar mensajes con Lotocki y Krzeczek. “Ellos me pasaban la información. Me escribieron para que le consulte a Katherine si conocía algunas cuestiones de Zárate”, relató.

A partir de ese pedido, Favarón consultó a Francavilla si tenía conocimiento de que Zárate consumiera drogas y si esa información había sido comunicada. En el audio, se escucha una referencia al estado clínico del paciente y a la forma en que asimilaba la medicación: “El cuadro clínico está bien, lo que sí asimila muy lento la medicación, me dijo Aníbal que te pregunte. No tiene criterio para ser trasladado”.

Otro de los puntos que buscó precisar la fiscalía fue el grado de intervención de Favarón en los estudios previos a la cirugía. La esposa de Lotocki negó haberlos evaluado y explicó cuál era su función: “No evaluaba los estudios prequirúrgicos, cuando me los mandaban, yo los derivaba”.

Luego de las preguntas del Ministerio Público Fiscal, la defensa de Lotocki realizó consultas vinculadas principalmente con las respuestas que había dado la testigo durante el interrogatorio anterior.

Favarón se quebró al hablar de Lotocki

El momento más emotivo de la audiencia llegó sobre el final de su declaración. Favarón se quebró al recordar su vínculo laboral con el cirujano, mientras Lotocki también comenzó a llorar.

“Desde el 2009 trabajo con Aníbal, pero él ya tiene más de 30 años de carrera. Nunca había pasado algo así, me conmueve porque trabajo al lado de él y nunca jamás tuvimos que trasladar a un paciente por urgencia”, expresó.

La declaración de Favarón se produjo durante la tercera jornada del juicio, en la que también comparecieron dos enfermeras, dos médicos y una anestesista. Lotocki está acusado por la muerte de Zárate, bajo la imputación de homicidio simple con dolo eventual.

Junto al cirujano llegaron a juicio la contadora y directora del sanatorio, Andrea Isabel Torelli; el especialista en cirugía plástica Daniel Enrique Zambrano García; el anestesiólogo Santiago Luis Olguín; el médico y cirujano plástico Polansky Peláez Hoyos y la anatomopatóloga Silvia Mabel Fernández.

Por otra parte, la instrumentadora quirúrgica Florencia Marina Krzeczek enfrenta una acusación por encubrimiento agravado, debido a que se investiga si ocultó el teléfono de Lotocki para impedir que fuera encontrado por los investigadores.

Todos los implicados también están acusados por las lesiones gravísimas sufridas por cinco pacientes durante distintos procedimientos médicos. La próxima audiencia del juicio está prevista para el 2 de septiembre.