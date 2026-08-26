Claudio Barrelier cambió de abogado y ahora pide declarar en la causa por el femicidio de Agostina Vega

La investigación por el femicidio de Agostina Vega , de 14 años, podría ingresar en una nueva etapa luego de que Claudio Barrelier , principal acusado y detenido por el crimen, cambiara de abogado y decidiera modificar su estrategia de defensa. El nuevo letrado, Carlos Argüello, ya anticipó que solicitará una ampliación de su declaración indagatoria.

Argüello pretende que el acusado vuelva a declarar ante la fiscalía de Raúl Garzón durante la próxima semana. Para ello, primero deberá mantener una entrevista con su defendido y reconstruir junto a él la versión de los hechos.

El movimiento resulta relevante porque Claudio Barrelier está imputado por abuso sexual con acceso carnal en concurso real con homicidio triplemente calificado por alevosía, criminis causa y violencia de género, es decir, femicidio.

El nuevo abogado sostuvo que su cliente pretende abandonar la postura que mantuvo hasta ahora y brindar información que, según anticipó, podría generar modificaciones en el expediente.

“La idea es declarar y salirse de ese eje que él viene siguiendo ”, explicó Argüello al diario La Voz del Interior. El defensor aseguró además que dispone de información que Barrelier quiere incorporar formalmente a la causa, aunque evitó adelantar su contenido.

“Lo que venía tapando, ya no lo quiere tapar más”, afirmó el abogado, quien incluso señaló que podrían producirse “cambios profundos en las acusaciones”.

Por ahora, no está claro si la nueva declaración implicará que Claudio Barrelier asuma responsabilidad por el crimen o si apuntará contra otras personas. El defensor prefirió mantener reserva sobre ese aspecto, debido a que cualquier dato aportado podría derivar en nuevas medidas de investigación.

Bajo tratamiento por abstinencia

La preparación de la nueva declaración enfrenta, sin embargo, un obstáculo. Argüello contó que durante su primera visita a Claudio Barrelier en el módulo de máxima seguridad de la cárcel de Cruz del Eje no pudo mantener una conversación ordenada porque el acusado se encontraba bajo los efectos de la medicación que recibe como parte de un tratamiento por abstinencia.

Ante esa situación, el abogado pidió a la fiscalía que solicite al Servicio Penitenciario información sobre el tratamiento, las dosis y los horarios en que recibe la medicación. La intención es determinar cuándo puede mantener una entrevista en condiciones adecuadas.

Argüello planea regresar al penal el viernes. Si consigue entonces reconstruir el relato junto con Barrelier, buscará solicitar de inmediato la ampliación de la indagatoria para la próxima semana.

Qué puede aportar Claudio Barrelier

La eventual declaración del principal acusado será analizada frente a un expediente que ya reúne una importante cantidad de elementos probatorios. La fiscalía sostiene que Agostina llegó engañada durante la noche del 23 de mayo a una vivienda ubicada en calle Juan del Campillo al 800, en barrio Cofico, donde habría sido abusada sexualmente y asesinada.

La investigación reconstruyó que aquella noche la adolescente tomó un remis y que Barrelier la esperaba en inmediaciones de Mariano Fragueiro y Juan del Campillo. Desde allí habría ingresado a la vivienda vinculada al acusado.

Los investigadores también analizaron movimientos posteriores que, según la acusación, estuvieron relacionados con el ocultamiento del crimen y el traslado de los restos de la adolescente. En ese entramado aparecen otros cinco imputados, acusados de encubrimiento agravado.

Entre los elementos incorporados recientemente figura una pericia con luminol realizada sobre un Ford Ka negro propiedad de Soledad Andreani. El estudio detectó en el asiento del acompañante una reacción compatible con sangre, aunque todavía no existía una conclusión genética que permitiera atribuir esos rastros a Agostina.

Además, la causa reúne comunicaciones telefónicas, movimientos de vehículos, registros de cámaras, testimonios y otros elementos vinculados con la presencia de distintas personas en la vivienda.

La fiscalía deberá contrastar cualquier información que aporte Barrelier con las pruebas reunidas hasta el momento. El nuevo defensor sostiene que su cliente tiene “datos concretos” y que su testimonio podría incluso modificar la situación procesal de otros acusados o abrir la puerta a nuevas líneas de investigación.

Si los tiempos previstos por la defensa se cumplen, la próxima semana podría conocerse la nueva versión de Barrelier, en un giro que busca dejar atrás el silencio que mantuvo hasta ahora.