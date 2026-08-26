"Hermano, le dispararon": los nuevos chats que difundió Nadia Beller y complican a Fernando Cerimedo

El caso por el ataque armado contra Nadia Beller sumó un nuevo capítulo este miércoles a partir de una publicación realizada por la propia abogada en Facebook que muestran capturas de mensajes que atribuye a Fernando Cerimedo y que, según su interpretación, adquieren especial relevancia por los horarios registrados inmediatamente después del tiroteo.

Beller sostiene que su expareja no solamente habría recibido información sobre lo ocurrido, sino que también habría intentado comunicarse con quienes estaban involucrados en el ataque. El punto que destaca es un mensaje enviado a las 21:16, después de varias comunicaciones y registros de llamadas eliminados, en el que se lee: “Alguien responda si leen” .

La interpretación de Beller es que ese mensaje no podía estar destinado a ella. Según explicó en su publicación, para ese momento los videos del ataque ya circulaban públicamente y su teléfono había sido robado durante el episodio. Por eso, plantea que Cerimedo podía estar esperando una respuesta de otra persona.

Las imágenes difundidas muestran una conversación en la que aparecen varios registros de llamadas eliminados. En la captura se observan mensajes con horarios de las 20:59, 21:14 y 21:15, además de varias notificaciones correspondientes al mismo minuto. Luego aparece el mensaje: “Alguien responda si leen”, registrado a las 21:16.

Los chats publicados por Nadia Beller en su cuenta de Facebook aparentemente del celular de Fernando Cerimedo.

Beller puso el foco precisamente en esa secuencia temporal. Su planteo se basa en que las comunicaciones posteriores al ataque deberían analizarse en conjunto con el resto de los elementos que ya forman parte del expediente y no como intercambios aislados.

La publicación también exhibe otra conversación atribuida a Cerimedo con un contacto identificado como “ECG”, a quien la abogada identificó como el jefe de inteligencia de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico de Bolivia. Allí aparecen mensajes anteriores y posteriores al tiroteo. Uno de los intercambios señala que desde las 20:15 había personas en el lugar y que no se había informado su ingreso. Poco después aparece la frase: “Hermano en este momento le dispararon”, enviado a las 20:54.

La relevancia de esas comunicaciones está siendo analizada dentro de una investigación que intenta determinar quiénes participaron materialmente del ataque y si existió una planificación previa. La Fiscalía boliviana ya había señalado que no descartaba la intervención de otras personas como autores materiales o intelectuales.

Qué pasó con la investigación contra Cerimedo

El ataque ocurrió en Santa Cruz de la Sierra y dejó a Beller herida por tres impactos de arma de fuego. El 18 de agosto, la Fiscalía General del Estado de Bolivia ordenó la aprehensión de Fernando Cerimedo y anunció que lo investigaría por feminicidio en grado de tentativa.

De acuerdo con el Ministerio Público boliviano, el informe del Instituto de Investigaciones Forenses estableció tres impactos: uno en el cuello, otro en el tórax anterior y un tercero en el brazo derecho. La Fiscalía también informó que se recolectaron indicios que justificaron la aprehensión y que la investigación continuaría para determinar la eventual participación de otras personas.

Fernando Cerimedo es investigado en Bolivia por intento de femicidio a su expareja, Nadia Beller. Archivo

El avance procesal más importante llegó el 21 de agosto. El Juzgado 20 de Instrucción en lo Penal dispuso 180 días de detención preventiva para Cerimedo en Palmasola, luego de que la Fiscalía argumentara la existencia de elementos suficientes para sostener la probabilidad de autoría y riesgos procesales vinculados con peligro de fuga y obstaculización.

La Fiscalía aclaró que la detención preventiva no cierra la investigación. Por el contrario, el Ministerio Público indicó que todavía busca establecer las circunstancias completas del hecho e identificar a todas las personas que pudieron haber intervenido.

La investigación continúa y los chats deberán ser peritados

Cerimedo niega haber participado en el ataque y su defensa cuestiona la acusación. Ahora, la Justicia deberá determinar la autenticidad y el contexto de los mensajes y llamadas difundidos por Beller, además de identificar a sus destinatarios.

La principal incógnita planteada por la abogada es el mensaje enviado a las 21:16: “Alguien responda si leen”. La expareja de Cerimedo sostiene que, por el momento en que fue enviado, no podía estar dirigido a ella y que podría haber sido destinado a quienes participaron del ataque.

El asesor presidencial y dueño de La Derecha Diario permanece con prisión preventiva por 180 días mientras la Fiscalía boliviana avanza en la investigación para determinar cómo ocurrió el ataque y quiénes participaron. El valor de los nuevos chats quedará sujeto a las pericias y a la evaluación de la Justicia.