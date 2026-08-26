Godoy Cruz necesita un nueve: una ausencia que ya no puede disimular

Godoy Cruz volvió a sufrir la falta de un nueve en Madryn y, con Pino lesionado, necesita reforzar el ataque para llegar fuerte al Reducido.

Godoy Cruz : necesita un delantero centro de manera imperiosa. Ante Deportivo Madryn volvió a sufrir la ausencia de una referencia de área y, del otro lado, Silba necesitó tocar una sola pelota para abrir el partido y demostrar la importancia que tiene contar con un nueve en esta categoría.

Godoy Cruz necesita un nueve Alex Rodríguez no tuvo una buena noche, aunque el problema del Tomba fue mucho más profundo que una actuación individual. El equipo consiguió llegar hasta tres cuartos de cancha, manejó algunos pasajes del partido, pero una vez más le faltó profundidad y presencia cerca del arco rival. Rodríguez, ante la falta de contacto con la pelota, muchas veces tuvo que retroceder para intentar formar parte del circuito de juego y terminó alejándose de la zona donde más se lo necesita: el área.

En esta categoría, tener un nueve de área es casi elemental. Godoy Cruz lo sabe y lo demostró durante buena parte del torneo con Pino, pero la lesión del delantero dejó al equipo sin un reemplazante natural. Y cada partido empieza a confirmar que no es un detalle menor.

Axel Rodríguez no tuvo un buen partido en Puerto Madryn. Prensa Godoy Cruz Por eso, quizás haya llegado el momento de hacer un esfuerzo y buscar una solución. Un delantero que conozca la categoría, que pueda ser esa referencia durante los próximos partidos y que, cuando Pino esté nuevamente disponible, pueda competir por un lugar o incluso formar un tándem de ataque más potente. No se trata solamente de encontrar un goleador, sino de recuperar una característica que hoy el equipo perdió: alguien que fije a los centrales, ocupe el área y convierta en situaciones de gol todo lo bueno que el equipo construye hasta tres cuartos.

Godoy Cruz quedó lejos de la pelea por el primer puesto y empieza a complicarse el sueño de disputar la final por el ascenso. Por eso, el objetivo debe cambiar y hacerlo rápido. Todo lo que venga de ahora en adelante tiene que estar pensado en el Reducido.