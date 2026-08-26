Un municipio brinda una capacitación para impulsar emprendimientos en Mendoza

Godoy Cruz lanzó una nueva edición de la propuesta “Emprende + GC: Herramientas para impulsar tu idea de negocio”. Se trata de una capacitación pensada para acompañar a quienes buscan dar sus primeros pasos en el mundo de los emprendimientos. Como así también, fortalecer sus proyectos en marcha.

Cabe destacar que, la capacitación es gratuita y consta de un único encuentro presencial de tres horas. El mismo, tendrá lugar el viernes 29, de 9 a 12, en las salas de capacitación del Hiper Libertad, ubicadas en Joaquín V. González 450.

En esta oportunidad, podrán asistir personas mayores de 18 años, con domicilio en Godoy Cruz , que tengan un emprendimiento o quieran iniciar uno.

Durante la jornada se trabajará sobre distintos aspectos vinculados con la creación y el fortalecimiento de emprendimientos. De manera tal que, brindarán una visión completa del proceso emprendedor. Entre ellos se destacan:

Empleo y autoempleo: análisis de oportunidades y tendencias del mercado.

Emprendedurismo: identificación, validación y desarrollo de ideas de negocio.

Financiamiento: opciones y estrategias para acceder a capital inicial.

Plan de negocios: estructura, objetivos y proyección de un emprendimiento.

Marketing digital y redes sociales: herramientas para visibilizar y posicionar productos o servicios.

Por otra parte, la capacitación también será un espacio para generar contactos, conocer redes y acceder a fuentes de información. Así, el objetivo es favorecer la construcción de vínculos y nuevas oportunidades. En este sentido, la jornada se presenta como un espacio integral que promueve la autogestión, entendida como motor de crecimiento personal y económico.

Requisitos e inscripción

Es importante resaltar que, para participar es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

Ser mayor de 18 años.

Tener domicilio legal en Godoy Cruz.

Por lo tanto, quienes deseen inscribirse de manera online en este enlace. Cabe destacar que los cupos son limitados, por lo que se realizará una selección de participantes, quienes serán notificados a través de WhatsApp.

Finalmente, para más información, los interesados pueden comunicarse con la Dirección de Educación y Capacitación Laboral al 4429360/61. También, vía WhatsApp al 2613068525.