Programa ejecutivo en inteligencia artificial: formación aplicada a marketing y negocios

El Programa ejecutivo en inteligencia artificial de Social Media Day Argentina propone nueve semanas de formación orientada a marketing, contenido, ventas y negocios. El ciclo reúne 18 horas de capacitación , una masterclass semanal y especialistas de distintas áreas, con la posibilidad de cursar el programa completo o elegir clases individuales.

La inteligencia artificial ya forma parte de la transformación que atraviesan empresas y equipos de trabajo. En ese contexto, Social Media Day Argentina lanzó un ciclo de formación que busca llevar estas herramientas a situaciones concretas de marketing y negocios.

La propuesta se desarrolla durante 9 semanas, con una carga horaria total de 18 horas y una masterclass diferente cada semana. Cada encuentro está a cargo de un especialista y apunta a que los participantes puedan incorporar herramientas de aplicación inmediata.

El Programa ejecutivo en inteligencia artificial puede realizarse de manera completa, con las nueve semanas de formación y 18 horas en total. Al finalizar, los participantes reciben una certificación de Social Media Day .

También existe la posibilidad de elegir únicamente los contenidos de interés. Las 9 masterclasses se pueden adquirir de forma individual, una alternativa pensada para quienes buscan capacitación sobre un tema específico sin realizar todo el ciclo.

El programa combina contenidos vinculados con marketing, inteligencia artificial, ventas, generación de contenido, social commerce y gestión de negocios, con el foco puesto en herramientas que puedan utilizarse en el trabajo cotidiano.

Programa ejecutivo en inteligencia artificial: el cronograma completo

El ciclo comienza el miércoles 26 de agosto y continúa hasta el 21 de octubre, con una masterclass por semana:

Miércoles 26/8: desafíos del marketing en tiempos de IA — Elea Arias Larroudé.

Miércoles 2/9: impulsa tu marketing: estrategias multicanal y uso de IA — Ennio Castillo.

Miércoles 9/9: branded content: de la teoría a la realidad — María Victoria Pirraglia.

Miércoles 16/9: generación de contenido con IA para redes sociales — Hernán Sampó.

Miércoles 23/9: IA aplicada al social commerce — Federico Feres.

Miércoles 30/9: cómo generar avatares digitales y dirigirlos — Agustín Mario Giménez y equipo.

Miércoles 7/10: vende más usando agentes de IA — Andrés Fiorotto.

Miércoles 14/10: todos somos vendedores: el arte de cerrar ventas — Gastón Parra.

Miércoles 21/10: ordena tu negocio, multiplica tus resultados — Gastón Parra.

Las clases abordan diferentes etapas de la incorporación de la inteligencia artificial a las estrategias de marketing y los negocios, desde sus fundamentos hasta aplicaciones específicas para contenido, ventas y social commerce.

Marketing, ventas e inteligencia artificial aplicada

Desde Social Media Day destacan que la propuesta busca diferenciarse de una capacitación exclusivamente teórica. El programa reúne marketing, estrategia, negocios e inteligencia artificial, con docentes vinculados a empresas y proyectos reales.

Cada clase propone una herramienta para utilizar desde el mismo día. Además, quienes no puedan participar en vivo podrán acceder posteriormente al contenido, ya que todas las clases quedan grabadas.

Al finalizar el programa, los participantes habrán recorrido herramientas vinculadas con:

Aplicación del marketing en la era de la IA.

Creación de contenido para ahorrar tiempo y ampliar el alcance.

Incorporación de avatares digitales.

Uso de inteligencia artificial aplicada a las ventas.

aplicada a las ventas. Estrategias para cerrar más ventas sin competir por precio.

La certificación otorgada por Social Media Day completa la propuesta y permite acreditar los conocimientos adquiridos frente a empresas y clientes.

Cómo inscribirse en el Programa ejecutivo en inteligencia artificial

La inscripción ya está abierta para las dos modalidades: el Programa ejecutivo completo, de nueve semanas y 18 horas, con certificación, y las masterclasses individuales.

Los cupos son limitados. La inscripción se realiza a través del sitio de capacitaciones de Social Media Day Argentina.