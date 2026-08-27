Del Zonda al frío: así estará el tiempo en Mendoza este jueves

Mendoza va a tener un día mayormente nublado, con descenso de la temperatura y posibles lluvias aisladas.

El jueves estará mayormente nublado en Mendoza , con una máxima de 15°C y precipitaciones aisladas.

Las precipitaciones aisladas marcarán la jornada de este jueves en Mendoza. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, se espera un día mayormente nublado, con descenso de la temperatura y vientos moderados del sector sur.

La zonas cordilleranas siguen en alerta amarilla por nevadas. Se prevén nevadas persistentes con acumulados de entre 30 y 60 centímetros. El fenómeno estará acompañado por vientos intensos, por lo que podría registrarse una fuerte reducción de la visibilidad debido a la nieve en suspensión.

La máxima alcanzará los 15°, mientras que la mínima será de 10°. Hacia la noche comenzarán a mejorar las condiciones meteorológicas en todo el territorio.

Así está actualmente el túnel internacional Cristo Redentor Osvaldo Valle Alerta amarilla por nevadas en la cordillera Para el viernes 28 de agosto se espera cielo algo nublado, ascenso de la temperatura y vientos leves del noreste. La máxima será de 18°C y la mínima de 7°C. Hacia la noche estará inestable el sur provincial, con precipitaciones, mientras que continuarán las nevadas en cordillera.