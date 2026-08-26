Mendoza tomará un préstamo de US$ 150 millones para un estratégico plan de obras

El Gobierno de Mendoza dio un pase clave para tomar un préstamo de 150 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la financiación y ejecución de un programa de mejora de la seguridad hídrica de la provincia.

Mediante el Decreto Nº 1713, el gobernador Alfredo Cornejo aprobó un modelo de contrato de préstamo entre la provincia y el BUD en el marco de la Línea de Crédito Condicional para Préstamos de Inversión (CCLIP).

La autorización para acceder a este préstamo para realizar obras de mejora en el sistema hídrico de la provincia se tramitó en 2011 y se fue prorrogando finalmente hasta el año 2027.

El Gobierno provincial decidió avanzar con el préstamo tramitando una línea de crédito con el BID .

Los 150 millones de dólares que tomará de deuda la provincial serán destinados a las obras básicas de infraestructura y mejoramiento operativo de la empresa AySAM.

Entre las tareas prevista se encuentra la ampliación y mejoramiento de la capacidad de producción; la ampliación y optimización del sistema de macro distribución de agua, la instalación de macro y micromedidores, recuperación y ampliación de colectores cloacales; la recuperación y ampliación de establecimientos depuradores y purificadores.

Cornejo junto al titular de Aysam, Humberto Mingorance (derecha).

El objetivo general del Programa es contribuir a la Seguridad Hídrica en la Provincia de Mendoza, y se plantean dos objetivos específicos.

Uno de ellos es mejorar la gestión de los servicios de Agua Potable y Saneamiento. Y el otro es incrementar la disponibilidad y mejorar la calidad de los recursos hídricos mediante la ampliación y optimización de los servicios de tratamiento de aguas residuales.

El monto total que demanda el programa es de 150 millones de dólares, que serán financiados en su totalidad con recursos del financiamiento externo, con garantía soberana.

Condiciones del préstamo

En el modelo de contrato entre la provincia y el BID se establecen las condiciones financieras del préstamo que son las habituales para este tipo de operación: