Revelan cuánto costarán los peajes de la Ruta 7 y cuándo comenzarán las obras de mantenimiento

El Gobierno Nacional adjudicó esta semana las obras del tramo mendocino de la Ruta 7 , desde Desaguadero hasta el Paso Internacional Cristo Redentor, a las empresas Laugero Construcciones, Green y Corporación del Sur . Santiago Laugero, director ejecutivo de Laugero Construcciones, adelantó que la toma de posesión podría producirse entre octubre y noviembre y que las obras de puesta en valor comenzarán "inmediatamente". Además, se ajustará en las próximas semanas el valor de los peajes.

En diálogo con MDZ Radio (en el programa MDZ Club) Laugero comentó que la primera etapa de obras estará enfocada principalmente en el "mantenimiento y la mejora de las condiciones de seguridad de la ruta", y tendrá una duración estimada de 12 a 18 meses.

Entre las tareas previstas aparecen bacheos, mejoras de banquinas, limpieza de los costados, renovación de pintura en el asfalto, recuperación de la iluminación en algunas zonas y trabajos sobre los sistemas de contención.

Uno de los puntos sobre los que puso el foco fueron los guardarrailes (barandas de contención Flex-Beam). Según el relevamiento que realizó la empresa, aproximadamente un tercio de los existentes se pueden mantener o recuperar, mientras que los dos tercios restantes "deberán ser reemplazados". Laugero señaló que esta será una de las primeras inversiones previstas hacia fines de año.

La concesión también implicará modificaciones en el esquema de peajes, ya que a los dos existentes (en Desaguadero y Las Cuevas), se adicionarán dos más, ubicados en la zona de la Variante Palmira y Potrerillos.

Actualmente, la tarifa base en Desaguadero es de $1.500, mientras que Laugero adelantó que, una vez tomada la posesión, pasará a alrededor de $1.650, aunque aclaró que el valor definitivo todavía no está cerrado y dependerá del índice de actualización correspondiente. Esa tarifa se aplicará también en Las Cuevas.

No obstante, la propuesta económica presentada en la licitación por el grupo encabezado por Laugero contempló un valor de peaje $3.090 más IVA, pero el empresario aclaró que ese importe no se trasladará automáticamente a las cabinas actuales, al menos en la primera etapa.

La actualización estará vinculada al avance de las obras y al cumplimiento de los distintos hitos establecidos para la concesión, que será luego de la puesta en valor.

De igual forma, estos valores son de mediadios del 2025, por lo que, una vez que se instalen las nuevas cabinas con el valor actualizado, fuentes que han seguido este tema aventuraron que los peajes podrían llegar a un valor cercano a los $6.000 cada uno, teniendo en cuenta que se deberá ajustar la tarifa por el crecimiento de la inflación.

Bacheo primero y repavimentación después

Tras la primera etapa de mantenimiento, la concesión contempla un segundo momento con intervenciones de mayor profundidad, tal como mencionó Laugero.

Después de más de un mes de cierre, los camiones comenzaron a cruzar hacia Chile bajo un operativo especial y con horarios de circulación definidos. Alf Ponce Mercado / MDZ

El empresario explicó que, luego de los primeros 12 a 18 meses, comenzarán los "trabajos estructurales" que forman parte de una concesión prevista por 20 años. Allí aparecen "repavimentaciones de determinados sectores, intervenciones en zonas de alta montaña y trabajos sobre sectores que requieren una renovación integral".

El relevamiento realizado por la empresa detectó además deformaciones importantes en la doble vía entre Desaguadero y Mendoza, especialmente en el carril derecho, utilizado principalmente por camiones. En este punto, Laugero vinculó el deterioro con el peso de los vehículos y planteó la necesidad de reforzar los controles a través de básculas.

Alta Montaña, uno de los sectores más complejos

Aunque evitó establecer un listado definitivo de los puntos más deteriorados, Laugero coincidió en que existen sectores que requerirán intervenciones importantes.

Entre ellos aparecen las zonas de Alta Montaña, donde existen sectores con losas de hormigón deterioradas, además de puntos como Agua de las Avispas, en el camino hacia Potrerillos. El empresario remarcó que el estado de la ruta deberá ser "reevaluado" luego del extenso período de cierre provocado por las nevadas.

La expectativa de la empresa es que, una vez tomada la posesión entre octubre y noviembre, los primeros trabajos comiencen "de inmediato".