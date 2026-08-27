Se adelantó la tormenta de Santa Rosa en Buenos Aires: hasta cuándo lloverá

Este jueves 27 de agosto se desató la tormenta de Santa Rosa, con una fuerte actividad eléctrica. Qué dice el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Una fuerte actividad eléctrica tuvo lugar en la madrugada de este jueves.

En la madrugada de este jueves 27 de agosto, una fuerte tormenta eléctrica despertó a varios vecinos del Área Metropolitana de Buenos Aires con una fuerte actividad eléctrica. Se trata de un adelantamiento de la tormenta de Santa Rosa que, si bien suele darse entre el 30 y el 31 de este mes, este año se adelantó.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en la mañana de este jueves se darán tormentas aisladas, pero por la tarde habrá chaparrones. El alivio llegará por la noche, que estará parcialmente nublado.

En cuanto a la temperatura, será un día "cálido" para ser invierno. La mínima es de 11°C, mientras que la máxima llegará a los 17°C.

En lo que resta del mes, no se esperan más precipitaciones por el momento. De hecho, del viernes al miércoles seguirá parcial a algo nublado. De todos modos, el pronóstico es cambiante y debe seguirse minuto a minuto.

Cómo estará el tiempo este fin de semana en Buenos Aires Viernes: parcialmente nublado. Mínima de 8° y máxima de 16°.