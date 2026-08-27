Con temperaturas bajo cero, la nieve mantiene cerrado el paso a Chile

El Paso Internacional Cristo Redentor continúa cerrado este jueves debido a las condiciones climáticas que afectan a alta montaña . El corredor permanece inhabilitado hasta nuevo aviso y por el momento no hay un horario confirmado para su reapertura.

Según el último reporte, Uspallata registra 3°, Punta de Vacas -4°, Puente del Inca -7° y Las Cuevas -8°. Las temperaturas descienden de manera marcada a medida que se avanza hacia los sectores más altos de la cordillera.

El cierre se mantiene mientras las autoridades siguen evaluando el estado de la ruta 7 y la evolución del tiempo. En los últimos días se registraron nuevas nevadas y se había anticipado un período de condiciones adversas que podía extenderse hasta el fin de semana.

La interrupción actual se produjo después de la reapertura del Cristo Redentor , que permitió recuperar el tránsito durante siete días, desde el martes 18 hasta el lunes 24 de agosto. Antes de esa reapertura, el corredor había permanecido 34 días cerrado por el histórico temporal de nieve que afectó a la cordillera.

Durante esos días se realizó un importante operativo para liberar a los camiones que habían quedado varados a ambos lados de la frontera. Primero circularon los vehículos de carga desde Argentina hacia Chile y luego se habilitó el regreso de los camiones que permanecían del lado chileno.

Ahora, el nuevo período de inestabilidad volvió a interrumpir el tránsito internacional. La expectativa está puesta en la evolución del clima durante las próximas jornadas y en la posibilidad de que las condiciones comiencen a mejorar durante el fin de semana.

Pehuenche también permanece cerrado

El Paso Pehuenche permanece cerrado y sin tránsito internacional por las condiciones climáticas.

Mientras el Cristo Redentor continúa inhabilitado, el Paso Pehuenche también permanece cerrado. De esta manera, los dos principales corredores internacionales de Mendoza hacia Chile continúan sin circulación.

Las autoridades mantienen el monitoreo de la situación en alta montaña y cualquier modificación será comunicada oficialmente. Por ahora, el tránsito permanece interrumpido y quienes tengan previsto cruzar la cordillera deberán esperar una nueva actualización.

El escenario sigue condicionado por el clima. Con temperaturas bajo cero y las últimas nevadas todavía presentes en distintos sectores, el Paso a Chile continúa cerrado este jueves y sin una fecha definida para volver a abrir.