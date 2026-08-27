PASO, Ficha Limpia y Bertuzzi: las definiciones de Patricia Bullrich tras la sesión del Senado

Después de una extensa sesión en el Senado, Patricia Bullrich habló sobre los próximos pasos del oficialismo y confirmó que La Libertad Avanza retomará en comisión el debate por la reforma política dentro de 15 días . El proyecto incluye la eliminación de las PASO y la incorporación de Ficha Limpi a, dos de los puntos que hasta ahora impidieron alcanzar un acuerdo con los bloques aliados.

La discusión se encuentra frenada desde mayo debido a la resistencia de distintos sectores dialoguistas a eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, una de las principales modificaciones que impulsa el Gobierno. Durante la sesión, la senadora de Despierta Chubut Edith Terenz i pidió darle tratamiento preferencial al proyecto de Ficha Limpia por separado, pero el oficialismo mantiene su intención de discutirlo dentro de una reforma más amplia.

Bullrich explicó que el objetivo del Gobierno es avanzar primero con una transformación integral del sistema político y luego definir los cambios específicos en materia electoral: " Lo primero que vamos a hacer es un cambio fuerte en el sistema político : que las afiliaciones no sean más de papel, que haya digitalización, que se cuide más la plata de la gente y no se le de a los partidos gastando el dinero de los ciudadanos. Después veremos cuál es el sistema electoral”.

La iniciativa oficial también contempla modificaciones en las reglas de funcionamiento y reconocimiento de los partidos políticos . Entre los cambios que se analizan aparece el endurecimiento de los requisitos para obtener personería y para presentar candidaturas, con el objetivo de reducir la cantidad de fuerzas que compiten en las elecciones.

Otro de los puntos que genera diferencias entre el oficialismo y sus aliados es Ficha Limpia , la iniciativa que busca impedir que dirigentes condenados por delitos de corrupción puedan presentarse como candidatos en elecciones nacionales.

Bullrich aseguró que el tema continuará dentro del proyecto general: "Ficha limpia ya está en la reforma y la vamos a sacar; no sé si junto a la eliminación de las PASO". El anuncio se produjo luego de que Terenzi reclamara durante la sesión que el Senado avance específicamente con Ficha Limpia. La legisladora había pedido que se tratara la iniciativa para impedir que puedan ser candidatos dirigentes con condenas en segunda instancia por hechos de corrupción.

Por ahora, el oficialismo busca mantener ambos temas dentro de una misma discusión y volver a reunir a la Comisión de Asuntos Constitucionales para intentar destrabar el proyecto.

Patricia Bullrich afirmó que Ficha Limpia estará incluida en la reforma

La defensa de Bullrich a Pablo Bertuzzi

Durante sus declaraciones posteriores a la sesión, Bullrich también se refirió a la aprobación del pliego del juez Pablo Bertuzzi, quien fue designado junto con Pablo Yadarola para integrar la Cámara Federal porteña. El Senado aprobó ambos pliegos con 66 votos afirmativos, en el marco de una jornada en la que la Cámara Alta trató 67 designaciones judiciales y cinco acuerdos internacionales.

Ante las críticas que recibió Bertuzzi durante el debate, Bullrich salió en defensa del magistrado y cuestionó que se pusiera en duda su trayectoria: "El juez Bertuzzi no es polémico. Hizo el concurso, salió primero y obedeció lo que dijo la justicia; no se por qué lo criticaron, cumplió los pasos que tenía que cumplir y salió bien parado".

La designación de Bertuzzi había generado cuestionamientos de sectores de la oposición, que durante el debate pusieron bajo discusión sus antecedentes y su llegada a la Cámara Federal.

"Estaba diezmada la Justicia"

Bullrich también defendió la decisión del Gobierno de avanzar con la cobertura de las vacantes judiciales y sostuvo que era necesario recomponer el funcionamiento de la Justicia, la cual "estaba diezmada"

La aprobación de los pliegos fue uno de los principales objetivos del oficialismo durante la sesión de este jueves. Entre las designaciones se destacaron precisamente Bertuzzi y Yadarola, que pasarán a integrar un tribunal considerado estratégico dentro de Comodoro Py

Mientras tanto, el Gobierno no descarta buscar alternativas para evitar la realización de las primarias, incluso mediante una eventual suspensión de los comicios, aunque el alcance definitivo de la reforma todavía deberá definirse en el debate parlamentario.