La Casa Rosada y el PRO empezaron a analizar candidatos, pero se dilata la definición por las PASO

Se llevó a cabo este jueves por la tarde la segunda reunión entre el Gobierno y el PRO, en el marco de un encuentro que volvió a encabezar el jefe de Gabinete, Diego Santilli .

Junto al ministro coordinador, asistió Eduardo "Lule" Menem , alfil de Karina Milei , y en representación del macrismo dijeron presente los diputados Cristian Ritondo y Fernando de Andreis.

En el cónclave "avanzaron en el análisis de distrito por distrito" en busca de los mejores candidatos para una eventual alianza electoral en el 2027.

Sin embargo, se mantiene la indefinición del partido amarillo con relación a su postura por la reforma electoral, en especial por la intención de eliminar las elecciones PASO.

En diálogo con MDZ en la Casa de Gobierno, Ritondo afirmó que hablaron de "la sesión muy positiva en Diputados" donde se logró la media sanción de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y los cambios en Inocencia Fiscal y comentó que hablaron "de los avances en la economía" y se llevaron "una dosis de tranquilidad".

En cuanto a las negociaciones electorales, informó que "se hizo un repaso de los distritos de todo el país", salvo las cuatro gobernaciones que conduce el PRO. En otras palabras, se discutió sobre candidaturas y encuestas, evaluando en cuáles jurisdicciones tiene mayor competitividad cada partido como para, posteriormente, definir las futuras listas.

Sin embargo, hubo un aspecto que sigue generando grietas. Si bien este jueves la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, anunció que regresa a debatirse durante septiembre la reforma electoral, incluyendo la eliminación de las elecciones PASO, el partido amarillo sigue sin tener una postura clara, lo que evidencia que primero quiere saldar los principales criterios de esta alianza con los libertarios.

"Lo que hemos planteado es que primero veamos la iniciativa que tiene el Senado para después seguir charlando. Hoy, por lo menos, vamos a esperar a ver qué trata el Senado, porque, sin duda, la ley todavía no tiene los consensos necesarios", aclararon.

"Las PASO no tiene ni todo en contra ni todo a favor. Volvemos a señalar, Milei y el presidente Macri han sido resultado de la PASO. También salgo, por otro lado, que tiene un costo que la población en un año como el año que viene tiene que votar seis veces, porque a veces hay pasos provinciales, pasos nacionales, elecciones provinciales, segunda vuelta. Y es cansadora, y que es gasto elevado para un gobierno que viene haciendo del déficit fiscal una política", agregó Ritondo.

"Nosotros no hemos tomado una postura definitiva sobre el tema", repitió el diputado, quien manifestó: "Depende del debate interno que tengamos, y también de ver en el Senado cómo avanza la ley". Los legisladores señalaron que el PRO no tiene peso en la Cámara Alta, donde inicialmente se trata el expediente por lo que esperan que llegue a Diputados. No obstante, si tiene representantes en el Senado por lo que deberán definir qué postura adoptarán.