El Gobierno empuja un piso salarial de $1.070.000 en las paritarias tras la reforma laboral

La Secretaría de Trabajo busca instalar un piso de ingresos en la ronda de convenios colectivos que se abrió después de la sanción de la reforma laboral. La cartera que conduce Julio Cordero impulsa que los acuerdos incorporen una remuneración mínima garantizada y ya fijó el número de referencia.

Al menos para agosto de 2026, ese monto asciende a $1.070.000. El esquema no se aplica por decreto, sino que debe salir de la negociación entre sindicatos y cámaras empresarias, con la posterior homologación del Estado.

Conviene despejar la confusión de entrada, porque son dos instrumentos distintos. El Salario Mínimo, Vital y Móvil funciona como un piso legal aplicable a los trabajadores que quedan fuera del paraguas de la negociación colectiva, y su valor de agosto es de $376.600. La remuneración garantizada que promueve la Secretaría de Trabajo, en cambio, opera dentro de los convenios y por eso su cifra de referencia es casi tres veces mayor.

De todos modos, el SMVM también tiene su propio capítulo abierto esta semana. El Consejo del Salario fue convocado para este viernes a las 14 con el objetivo de revisar el monto vigente y evaluar una eventual actualización. Cuatro horas antes, a las 10, está prevista otra audiencia destinada a fijar los valores mínimo y máximo de la prestación por desempleo.

La antesala de esa reunión ya generó fricciones. La CGT y las dos CTA le pidieron formalmente a la Secretaría de Trabajo que el encuentro se desarrollara de manera presencial y no por videoconferencia, con el argumento de que la definición que allí se tome incide de lleno sobre los ingresos de los trabajadores. La respuesta oficial fue negativa.

El planteo de fondo del sindicalismo apunta a la referencia que debería usarse para fijar el piso. Desde la central obrera sostienen que el ingreso básico tendría que equivaler a una canasta básica familiar, que hoy se ubica en $1.564.716, una cifra que multiplica por más de cuatro el valor vigente del mínimo. Con ese parámetro sobre la mesa, la propuesta de la remuneración garantizada también fue recibida con reservas.

Cómo funciona el Consejo y qué arrastra la decisión

El organismo reúne a representantes de los trabajadores, de los empleadores, del Estado nacional y de los gobiernos provinciales, y es la instancia donde se define el piso salarial. Cuando ese diálogo no alcanza un acuerdo, la decisión queda en manos del Ejecutivo: eso fue lo que ocurrió a principios de diciembre, cuando el Gobierno dispuso por laudo un incremento escalonado en diez tramos ante la falta de entendimiento entre las partes. El último de esos escalones se aplicó en agosto y llevó el haber al valor actual.

Lo que se resuelva el viernes no se agota en el mínimo. El número arrastra también a la prestación por desempleo, que se calcula como el 75% de la mejor remuneración mensual que haya percibido el trabajador durante los seis meses anteriores al cese de la relación laboral.