Mientras negocia con el PRO, Karina Milei volvió a recorrer Capital Federal y se mostró con Diego Santilli

Los referentes libertarios se mostraron en Vía Viva, el desarrollo comercial y urbano ubicado bajo el Viaducto Mitre, en el barrio de Belgrano.

Durante la recorrida visitaron la segunda etapa del proyecto, ubicada sobre el eje Libertador, que "retoma su desarrollo con una propuesta orientada principalmente al sector automotor premium, además de contar con propuestas gastronómicas". El nuevo tramo tendrá más de 50 cargadores para vehículos eléctricos y un estacionamiento subterráneo con capacidad para aproximadamente 180 vehículos.

Por otro lado, se abordaron las metodologías sustentables utilizadas en la obra y los puestos de trabajo generados a partir del desarrollo. Luego recorrieron otros negocios.

Esta recorrida se enmarca en otras recorridas que está realizando La Libertad Avanza por distintas zonas de la Capital Federal. La hermana del presidente viene de mostrar en el barrio de Barracas mientras que el ministro de Economía, Luis Caputo , estuvo en Las Cañitas en la inauguración de una heladería.

Pese a "las positivas reuniones" entre el Gobierno y el PRO en las últimas semanas, todavía no hay definiciones sobre si habrá un acuerdo electoral entre ambos espacios en la Ciudad de Buenos Aires.

En el último cónclave, "avanzaron en el análisis de distrito por distrito" en busca de los mejores candidatos para una eventual alianza electoral en el 2027.

El PRO enfatiza que quiere resguardar las cuatro gobernaciones que administra como así también sostener sus intendencias, por lo que La Libertad Avanza debería resignar sus aspiraciones a cambio de una repartición favorable en la distribución de las listas. Ese planteo del partido amarillo todavía forma parte de las negociaciones. En paralelo, sigue en discusión dentro de la Casa Rosada acerca de si Diego Santilli será candidato a gobernador bonaerense o competirá en la Ciudad. "Ustedes saben que me apasiona la Provincia, pero falta mucho", afirmó "el Colo" en los últimos días, marcando su postura de postularse para ganarle al peronismo en la Provincia de Buenos Aires.