Venta de candidaturas: la aliada de Javier Milei se defendió de las acusaciones

El espacio político de Javier Milei, La Libertad Avanza, es protagonista nuevamente de una polémica tras difundirse audios de sus integrantes en los que pedían cierta cantidad de dinero a los candidatos. Una de las protagonistas fue Liliana Salinas, candidata a diputada en Entre Ríos. En un audio de su autoría, solicitaba a un candidato cierta cantidad de dinero para pertenecer al partido libertario.

En medio de dicha polémica, Juan Carlos Blumberg decidió irse del espacio de Javier Milei y acusó a este último de vender candidaturas. Frente a esto, MDZ Radio dialogó con Salinas, quien detalló como se financian las campañas en La Libertad Avanza.

“El audio lo mandé en mayo. Había tenido una reunión previa en el grupo que estábamos armando en Entre Ríos, con el coordinador nacional que venía por primera vez. El objetivo era organizar todo lo que iba a ser el gasto de campaña hasta octubre. Todos los que estábamos interesados en ser candidatos estuvimos de acuerdo en que teníamos que financiar nuestra propia campaña. Así fue desde el primer momento que hablamos con Javier Milei”, detalló.

Según contó la entrevistada, el audio lo envía para explicar lo acordado en la reunión. “Es por eso que yo nombro a Julio Serna, para señalarle que el financiamiento no se lo estaba pidiendo yo. No hay nada oscuro ni que no sea transparente”, agregó.

“En ningún momento nos pusieron una cantidad de dólares. El financiamiento puede venir de muchas maneras. En el audio hablo de un monto que tenemos que cubrir entre todos. Nosotros sacamos un presupuesto de lo que teníamos más o menos que gastar en toda la campaña. Lo que invierte cada uno ya es personal”, aseguró.

La entrevistada sostuvo que esta información que se está difundiendo, está beneficiando "enormemente al partido, ya que deja en claro que el financiamiento lo cubre cada candidato”. Y sumó: “Las cuentas están claras, es por eso que desde adentro nosotros, los que somos candidatos, podemos explicarle y mostrarle a quiera que las cuentas son sumamente claras”. Con respecto a aquellos candidatos que no pueden financiar su propia campaña, Liliana remarcó que “los que pueden colaboramos con los que no”

“Los recursos son centralizados a nivel provincial. Es el método que se está usando en todo el país en la Libertad Avanza. Somos un solo equipo , las cuentas están claras para todos nosotros”, cerró Salinas.

