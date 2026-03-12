La Libertad Avanza blinda comisiones clave en Diputados y marca el rumbo del Congreso

La Cámara de Diputados retomará la actividad parlamentaria la próxima semana con una intensa agenda destinada a conformar autoridades y poner en funcionamiento 18 comisiones permanentes , un paso clave para reactivar el tratamiento de proyectos en el Congreso .

La Libertad Avanza (LLA) buscará consolidar su estrategia legislativa manteniendo el control de los principales organismos que definen la agenda parlamentaria, mientras que los bloques opositores concentrarán la conducción de comisiones consideradas de menor impacto político.

Las comisiones cumplen un rol central dentro del funcionamiento legislativo, ya que son los espacios donde se analizan los proyectos, se realizan debates técnicos y se emiten los dictámenes necesarios para que las iniciativas puedan ser tratadas posteriormente en el recinto.

Tras el recambio parlamentario de diciembre, el oficialismo ya había constituido nueve comisiones estratégicas , utilizadas durante las sesiones extraordinarias para impulsar los proyectos prioritarios del Gobierno.

Entre ellas se encuentran Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales, Justicia, Legislación Penal, Legislación del Trabajo, Relaciones Exteriores, Mercosur, Recursos Naturales y Familias, Niñez y Juventudes .

Con la nueva etapa de organización parlamentaria, La Libertad Avanza sumará además el control de otras comisiones relevantes como Legislación General, Energía y Combustibles, Acción Social y Salud Pública y Discapacidad.

De esta manera, el oficialismo retendrá la conducción de las áreas consideradas estratégicas para impulsar su agenda legislativa.

Cómo se repartirán las presidencias entre oficialismo y oposición

De acuerdo con fuentes parlamentarias, el reparto de presidencias de las comisiones quedará distribuido entre los distintos bloques de la siguiente manera:

Unión por la Patria: 9 comisiones

La Libertad Avanza: 4 comisiones

Fuerza del Cambio (PRO, UCR, MID y Por Santa Cruz): 3 comisiones

Interbloque Unidos (Encuentro Federal, Provincias Unidas y Coalición Cívica): 2 comisiones

Aunque el peronismo quedará al frente del mayor número de comisiones, en el oficialismo consideran que se trata de espacios que no definen la agenda legislativa central.

Entre las comisiones que quedarán bajo conducción opositora se encuentran áreas como Cultura, Industria, Comercio, Transporte, Educación, Agricultura, Mujeres y Diversidad, Vivienda y Desarrollo Urbano, entre otras.

Las comisiones que se constituirán la próxima semana

La agenda parlamentaria comenzará el martes 17 de marzo, con la constitución de varias comisiones.

Ese día será ratificado el diputado libertario Santiago Santurio al frente de Legislación General. También se conformarán las comisiones de Cultura, Comercio, Economía, Industria, Pequeñas y Medianas Empresas y Personas Mayores.

El miércoles 18 de marzo, el oficialismo buscará avanzar con la designación de autoridades en Acción Social y Salud Pública, que podría quedar a cargo del diputado Manuel Quintar, y en Energía y Combustibles.

En esa misma jornada también se constituirán las comisiones de Transporte, Educación, Población y Desarrollo Humano y Análisis del Cumplimiento de Normas Tributarias y Previsionales.

La última jornada será el jueves 19 de marzo, cuando se conformarán las comisiones de Mujeres y Diversidad, Discapacidad, Vivienda y Ordenamiento Urbano, Agricultura y Ganadería y Asuntos Cooperativos, Mutuales y Organizaciones no Gubernamentales.

Discapacidad y Salud, dos comisiones sensibles para el oficialismo

Entre las novedades de la reorganización parlamentaria aparece la decisión del oficialismo de quedarse con dos comisiones que durante el último año generaron fuertes tensiones con la oposición: Acción Social y Salud Pública y Discapacidad.

Durante 2025, esos espacios fueron cabecera del debate de dos iniciativas que incomodaron al Gobierno: la Ley de Emergencia en Discapacidad y la Emergencia Sanitaria Pediátrica del Hospital Garrahan.

Ambos proyectos terminaron siendo aprobados por el Congreso, luego vetados por el Poder Ejecutivo y posteriormente ratificados por la Cámara de Diputados.

En este nuevo esquema parlamentario, el oficialismo buscará tener mayor control sobre esas comisiones para evitar que se conviertan nuevamente en un foco de presión legislativa.

Diputados podría cerrar la reorganización con 27 comisiones activas

Si el cronograma previsto se cumple, la Cámara de Diputados terminará la próxima semana con 27 comisiones constituidas sobre un total de 46, lo que permitirá reactivar plenamente el trabajo legislativo tras la reorganización posterior al recambio parlamentario.

Con esta estructura ya definida, el oficialismo espera contar con las herramientas necesarias para avanzar con su agenda legislativa en el Congreso durante los próximos meses.