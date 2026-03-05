Ley de Glaciares: la Cámara de Diputados convocó a audiencias públicas

La Cámara de Diputados oficializó la convocatoria a una audiencia pública para debatir la modificación de la Ley de Glaciares , el proyecto que ya cuenta con media sanción del Senado y que ahora comenzó su tratamiento en la Cámara baja.

La convocatoria fue formalizada por las comisiones de Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable y la de Legislación General, de la Cámara de Diputados de la Nación, que llevan adelante el análisis de la iniciativa.

La audiencia pública se realizará en dos jornadas. La primera será el 25 de marzo de manera presencial en el Congreso, mientras que la segunda tendrá lugar el 26 de marzo bajo modalidad virtual, con el objetivo de ampliar la participación de expositores de todo el país.

Según lo establecido en la convocatoria, las personas interesadas en participar deberán inscribirse previamente y podrán hacerlo hasta el 20 de marzo. La instancia está abierta a especialistas, organizaciones sociales, representantes del sector productivo, académicos y ciudadanos que quieran aportar su posición sobre el proyecto.

La realización de la audiencia pública fue uno de los pedidos planteados por bloques de la oposición durante el inicio del debate en comisiones. Finalmente, el oficialismo aceptó incorporar esa instancia de participación antes de avanzar con la firma del dictamen.

Con esto, la oposición ganó tiempo. Por pedido de los gobernadores, el oficialismo quería darle un trámite exprés al proyecto que tiene media sanción del Senado. Sin embargo, la oposición dialoguista insistió en avanzar con las audiencias públicas, en línea con lo que la Argentina pactó en el Acuerdo de Escazú.

Así, el gobierno postergó para fines de marzo la firma del despacho y para abril el debate en recinto, en el que se aprobaría la modificación a la normativa actual.

Ley de Glaciares: qué dice el proyecto del oficialismo

El proyecto en discusión introduce cambios al régimen vigente de protección de los glaciares y los ambientes periglaciares, y fue aprobado semanas atrás por el Senado tras un extenso debate sobre el alcance de las modificaciones y su impacto en actividades productivas como la minería.

Con la convocatoria oficializada, el tratamiento en Diputados sumará ahora una etapa de exposiciones públicas antes de que las comisiones definan el dictamen que eventualmente habilite el debate en el recinto. Las jornadas de audiencia serán el paso previo a la definición del texto que la Cámara baja pondrá a consideración.