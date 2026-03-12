Operan al diputado libertario que recibió un brutal cabezazo en Tucumán: la foto desde el hospital

La tensión política en Tucumán escaló a la violencia física. El diputado nacional de La Libertad Avanza , Federico Pelli , será intervenido quirúrgicamente este jueves debido a la fractura de tabique provocada por el brutal cabezazo de un militante peronista .

Tras la agresión sufrida ayer en una ruta del sur tucumano, el diputado —sobrino nieto del célebre arquitecto César Pelli— se encuentra internado y bajo observación. El diagnóstico menciona una fractura de nariz con desplazamiento y pérdida profusa de sangre.

Los médicos confirmaron que la cirugía de este jueves busca reconstruir el tabique dañado. Por su parte, su compañera de banca, Soledad Molinuevo, detalló que Pelli está "muy dolorido" y que el impacto fue tan seco que "se desangró mucho" en el lugar del hecho.

El agresor fue identificado como Marcelo "Pichón" Segura , un militante vinculado al peronismo local. El video del momento, que se volvió viral en minutos, muestra una secuencia de apenas segundos que terminó en sangre:

Segura impedía el paso de los vehículos de LLA que transportaban colchones y víveres para los afectados por las inundaciones. Ante esto, Pelli le recriminó su actitud: “¿Quién sos vos para no dejar pasar?”.

El militante respondió: “El que no los va a dejar pasar”, y, acto seguido, le dio un cabezazo directo al rostro.

Efectivos de Infantería que estaban en la zona intervinieron para separar a los involucrados y reducir al agresor entre los gritos de los testigos que pedían "esposas ya mismo".

Las repercusiones políticas

El hecho no tardó en ser capitalizado por ambos lados de la grieta, profundizando la distancia entre el oficialismo nacional y el peronismo.

Javier Milei reposteó un mensaje que llamaba "simios" a los agresores y afirmó: "Es lo que tenemos del otro lado". Por su parte, el gobernador Osvaldo Jaldo repudió el hecho pero pidió "unirnos en la solidaridad" por la emergencia climática.