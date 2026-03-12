Victoria Villarruel denunció a Luis Petri tras haber sido acusada de "golpista"

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel , llevó la interna del Gobierno Nacional a la Justicia, al denunciar al diputado mendocino Luis Petri por calumnias e injurias.

La causa fue radicada en la Justicia Criminal y Correccional Federal 2 de Comodoro Py, que lidera el juez Sebastián Ramos, y se dio tras la acusación que le hizo el libertario de "golpista".

La interna escaló tras la apertura de sesiones ordinarias del presidente Javier Milei en el Congreso, donde sugirió que la oposición y parte del oficialismo -en clara alusión a Villarruel- buscaron desestabilizar el Gobierno con la intención de llegar al poder.

Si bien Villarruel este fin de semana en Mendoza no quiso hablar en profundidad de la polémica con Petri -al participar de los eventos de la Fiesta Nacional de la Vendimia-, aclaró que “todo lo que se dice hay que demostrarlo en la Justicia” .

De esta forma, esa frase fue la antesala de la denuncia radicada este jueves en la Justicia. Además de los delitos de calumnias e injurias, la vicepresidenta agregó el delito de "atentado contra el orden público", "amenaza de rebelión" y "falsas denuncias".

La polémica entre Villarruel y Petri

El conflicto entre Petri y Villarruel ya lleva su tiempo, pero explotó luego de que el sanmartiniano acusara directamente a Victoria Villarruel de "golpista" en redes sociales. Esto se dio tras el discurso de Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias, ya que el presidente le lanzó algunos dardos por elevación a la vicepresidenta. Es por eso que el exministro de Defensa recogió el guante, aunque Villarruel no se quedó atrás.

"No me sorprende que Villarruel esté fuera de lugar (por la apertura de sesiones) porque ha estado fuera de lugar dos años. Cuando vos te ofreces a la oposición para ser una alternativa siendo parte de un Gobierno, ¿qué sos?", dijo Petri en una entrevista con TN, sobre el rol que tuvo la vicepresidenta en la apertura de sesiones ordinarias.

Y añadió: "Cuando el presidente habla de aquellos que desde la oposición o desde el Gobierno se relamían por sentarse en el sillón de Rivadavia. Si vos te ofreces a la oposición para abrir el Congreso o para sancionar y debatir leyes que lastiman a los argentinos y al Gobierno... Villarruel fue funcional a la oposición".

Y fue muy duro: "Villarruel apostó al fracaso de nuestro Gobierno, no tengo dudas".

Tras estas declaraciones, Victoria Villarruel salió a responderle a Petri a través de su cuenta de X: "Preocupante que no responda aún por el vacío que dejó en IOSFA y que hizo su funcionario Mendocino. Dejó a cientos de miles de militares y familias sin atención médica en los confines del país, creo que antes de divagar y comentar cómo una vecina chusma, debería ubicarse y ver cómo afronta judicialmente lo que parecería fue un desfalco de la obra social de los militares y sus familias. Sigo atentamente la causa judicial".