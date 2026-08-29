Cuál es el nuevo paso a Chile que un intendente pide habilitar para el turismo

El Paso Internacional Cajón del Maipo conecta Argentina con Chile a través del área natural protegida de la Laguna del Diamante , ubicada en el departamento de San Carlos . El intendente de ese municipio, Alejandro Morillas, reactivó las gestiones con las autoridades chilenas para habilitar el tránsito para el público durante la temporada de invierno, con el objetivo de potenciar el vínculo turístico por esta zona alternativa al Paso Cristo Redentor o el Paso Pehuenche.

El jefe comunal sancarlino se reunió días atrás con el Cónsul General de Chile, David Quiroga Hinojosa, y analizaron la posibilidad de impulsar la habilitación para particulares del paso fronterizo hacia Chile a través de la Laguna del Diamante, conectando con la localidad de San José de Maipo en Chile.

Actualmente ese paso internacional no está habilitado al público, pero se encuentra operativo, ya que diariamente circula personal de la empresa GasAndes: por allí atraviesa la traza del gasoducto entre Argentina y Chile.

La intención de Morillas es que para la temporada de verano el camino se habilite para turistas y que se pueda circular a través de camionetas o vehículos altos y ,de esta manera, recibir turismo directamente de Chile en el Valle de Uco. Además, los mendocinos podrían cruzar a la zona de San José de Maipo, una localidad ubicada a solo 48 kilómetros de Santiago de Chile.

El intendente de San Carlos habló del plan para habilitar este nuevo paso fronterizo con Chile durante y remarcó que inició las gestiones tras llegar a la intendencia en 2023.

Milagros Lostes - MDZ

“Nosotros venimos trabajando en esto hace ya 2 o 3 años. He tenido reuniones con el gobernador de Santiago, también con el alcalde de Santiago, con Cancillería, he estado en San José de Maipo también con el alcalde. Es muy engorroso lograr los permisos, sobre todo los del lado chileno, porque este camino existe, pero es de GasAndes, que es de una empresa privada, y del lado chileno hay un fundo que son muy celosos del lugar y cuesta el permiso”, explicó durante una entrevista en el programa “Digamos Todo”, de MDZ Radio 105.5 FM.

Morillas comentó que el jueves pasado se reunió con el cónsul para impulsar la iniciativa que, sostiene, generará un gran beneficio desde el punto de vista turístico para todo el Valle de Uco. “La idea es un paso estival turístico en el verano, donde los habitantes del Valle de Uco puedan ir a esa región de Chile. Y desde ese lugar venir también para este lado. Por el lado de la Laguna del Diamante está el camino ya hecho para camionetas o para vehículos altos, que son los que llegan a la laguna”, subrayó.

Asimismo, planteó que las distintas cámaras empresarias de la región se han mostrado muy interesados en contribuir para que avance esta propuesta.

Un plan inicial para abrir el camino

La iniciativa apunta a que este nuevo paso fronterizo funcione entre los meses de diciembre y marzo, aprovechando la operatividad que ya tiene la ruta que es actualmente utilizada por los operarios de la empresa GasAndes para el mantenimiento de la conexión de gas internacional.

Respecto al estado del camino, Morillas remarcó que el tránsito estaría apuntado a vehículos altos y camionetas y señaló que “es mucho más accesible desde el lado de Chile”. “Nosotros necesitamos de Vialidad Provincial para despejar el camino, pero una vez que el camino se activa a la Laguna del Diamante, perfectamente es operativo para llegar a Chile”, sostuvo.

En tanto, destacó que existe un plan inicial con distintos eventos para comenzar a usar el paso: “Queremos empezar haciendo eventos donde hacemos tres eventos de camioneta, bicicleta, running, y logremos que ese paso empiece a tener una actividad para que en el futuro se decida si puede ser un paso estival permanente”, expresó.

“El primer paso creo que sería por lo menos un encuentro chileno-argentino entre los dos pueblos para empezar justamente a transitar eso”, concluyó el intendente sancarlino.