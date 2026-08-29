En plena Patagonia chilena, un pequeño pueblo aparece entre montañas y un río de aguas turquesas

Montañas cubiertas de bosque y aguas de un intenso color turquesa rodean este pueblo del sur de Chile, convertido en un paraíso para la aventura.

Futaleufú es un pueblo de la Patagonia chilena rodeado por montañas, bosques y cursos de agua.

En el extremo sur de la Región de Los Lagos, Futaleufú es un pueblo que aparece en medio de un enorme valle patagónico, rodeado por montañas, bosques y cursos de agua. El paisaje cambia por completo a medida que uno se acerca y las cumbres empiezan a dominar el horizonte.

Su nombre proviene del mapudungun y significa “Río Grande”, una referencia inevitable al Futaleufú, el curso de agua que terminó convirtiéndose en la gran marca del destino. Su intenso color turquesa contrasta con el verde de los bosques y las paredes montañosas que atraviesa.

El río que hizo famoso a este rincón de la Patagonia El pueblo se transformó en uno de los grandes puntos de encuentro para quienes llegan a la Patagonia chilena en busca de rafting y kayak. El río Futaleufú posee rápidos reconocidos internacionalmente y su fuerte caudal permite desarrollar distintas experiencias de turismo aventura durante buena parte de la temporada.

El río de aguas turquesas es uno de los grandes atractivos que rodean al pueblo de Futaleufú. Pero no todo requiere lanzarse al agua. Uno de los recorridos más conocidos lleva hasta Piedra del Águila, desde donde se obtienen amplias vistas del cerro Tres Monjas y del valle del río Espolón. Es uno de esos puntos que ayudan a entender hasta qué punto las montañas condicionan el paisaje alrededor de Futaleufú.

También se puede llegar hasta el Lago Lonconao, donde la pesca con mosca es una de las actividades características, o conocer la Laguna Espejo. A esto se suman caminos, senderos y puentes colgantes que atraviesan sectores de bosque patagónico.