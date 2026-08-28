A menos de 100 kilómetros de CABA: el pueblo ideal para una escapada de primavera

Este pueblo bonaerense de calles de tierra, casonas antiguas y buena gastronomía invita a pasar el día lejos de la ciudad.

Uribelarrea es un pueblo bonaerense donde las calles de tierra todavía forman parte de la postal cotidiana.

Cuando empiezan los días más templados, no hace falta alejarse demasiado de Buenos Aires para encontrar un paisaje completamente distinto. Uribelarrea es un pueblo del partido de Cañuelas que conserva calles de tierra, antiguas construcciones y un fuerte perfil rural, una combinación especialmente atractiva para una escapada durante la primavera.

Fundado como colonia agrícola en 1889, el lugar mantiene buena parte de la fisonomía que adquirió alrededor del crecimiento del campo y el ferrocarril. Las casas bajas, los árboles y las calles tranquilas permiten recorrerlo prácticamente todo caminando, sin necesidad de armar un itinerario demasiado complicado.

Uno de los puntos centrales del pueblo es la Plaza Centenario. Fue trazada por Pedro Benoit en 1889 y tiene una particular planta octogonal, con diagonales que confluyen hacia el centro. Frente a ella se encuentra el Santuario Nuestra Señora de Luján, también diseñado por Benoit e inaugurado en 1890.

La Plaza Centenario es uno de los principales puntos para recorrer a pie este pueblo durante una escapada de primavera. IG @uribelarreaoficial Un pueblo ideal para una escapada de primavera La antigua estación ferroviaria es otro de los lugares que conserva parte de la historia local. En uno de sus viejos galpones funciona el Museo de Máquinas y Herramientas Leopoldo Rizzi, donde se reúnen objetos relacionados con la actividad agrícola y el trabajo rural de la región.

Pero una escapada a Uribelarrea también suele organizarse alrededor de la comida. La localidad pasó de ser un importante polo lechero durante las décadas de 1930 y 1940 a consolidarse como un destino gastronómico, con quesos, embutidos, asados, picadas, dulces y cerveza artesanal entre sus productos característicos.